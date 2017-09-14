中職》「道奇3悍將」聚首 陳金鋒17日開球

陳金鋒17日為悍將開球。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將將在9月16日（六）、17日（日）分別於新莊、天母球場舉辦本季最後一場主題活動「Surprise Night」，場內外都將帶給球迷滿滿驚喜，副領隊陳金鋒也將共襄盛舉，17日鋒哥將擔任開球嘉賓，悍將也藉此向台灣旅美先「鋒」致敬！

「台灣巨砲」陳金鋒於球員時期曾加盟美國職棒道奇隊，這次他將率領悍將陣中，同樣曾在旅美加入道奇隊時期登上大聯盟的「不死鳥」郭泓志，及「理事長」胡金龍，穿上道奇球衣在「Surprise Night」現身。

陳金鋒在1999年加盟洛杉磯道奇隊，為台灣球員旅美先驅，並在2002年升上大聯盟，成為台灣史上第一位大聯盟球員；而郭泓志則在2005年升上大聯盟，是台灣首位在大聯盟登板的左投；胡金龍則於2007年登上大聯盟，是台灣首次有球員以內野手身分登上大聯盟的紀錄。

今年7月郭泓志加入富邦後，三位曾上過大聯盟的球員，在悍將隊正式「到齊」，球團故於「Surprise Night」舉辦系列活動，讓球迷一睹他們的風采。場外「旅美道奇，悍將到齊」展示區，將展出三人於旅美時期的實戰球衣、球棒等物品，三人也將穿上道奇球衣亮相為幸運球迷簽名。

「Surprise Night」兩場次，將於14:00開放球迷入場，球迷朋友可至「旅美道奇，悍將到齊」展示區參觀，展示區以球員休息室的個人座位做為設計主軸，並陳列陳金鋒、郭泓志與胡金龍於道奇時期使用的相關裝備，讓球迷彷彿置身大聯盟。

富邦悍將也特別與大聯盟商品台灣獨家代理商-創信合作，於「Surprise Night」主題日現場販售道奇隊相關商品，當天凡於商品部購買坊間已不再銷售的陳金鋒、郭泓志與胡金龍「背號球衣」，就有機會參與三位球星的簽名會。

16日郭泓志與胡金龍將在新莊球場聯袂出席簽名會，緊接著17日陳金鋒將在天母和球迷相見歡，三人都將穿上道奇球衣為幸運兒簽名。周日進場，憑內野票再加贈限量發行的「旅美道奇，悍將到齊」貼紙，上頭印有陳金鋒、郭泓志與胡金龍身穿道奇球衣的Q版人像，非常具有收藏價值。 （簽名會相關辦法請鎖定富邦悍將棒球隊官方粉絲專頁公告）

另外，12位Fubon Angels繼五月「Angels Night」後再次「到齊」，周末兩天於一、三壘側看台一同為悍將應援，並且配合本次「Surprise Night」主題，12位女孩精心排練了一個多月的全新開場舞，特別選用美國職棒經典曲目，並結合棒球元素的舞蹈表演。