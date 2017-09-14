TPGA挑戰巡迴賽 蔡宗佑發球場紀錄逆轉奪冠

業餘選手陳伯豪（右）延長賽奪下業餘冠軍後，興奮地與父親陳宗成擊掌慶賀。（TPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽南寶挑戰賽，今天在台南南寶球場落幕，職業選手蔡宗佑打出8個博蒂丶無柏忌的64桿，打破球場最低桿紀錄，並以兩回合總計133桿，贏得生涯首冠。

業餘冠軍之爭相當激烈，曾在南寶球場一起培訓的業餘選手陳伯豪、林宸駒與林口球場培訓的黃議增，3人都以144桿完賽並列16名，為確定業餘冠軍，他們經過5洞延長加賽，陳伯豪在第5洞打Par獲勝，首次贏得職業賽事的業餘冠軍。

23歲蔡宗佑甫自國立體育大學畢業，即將進入高雄正修科技大學攻讀研究所。今天他的短切與推桿都不錯，十八洞28推，前後9洞各抓4隻小鳥，無柏忌，改寫葉偉志在2012年8月1日的TPGA錦標賽首回合創下的65桿球場紀錄，這也是蔡宗佑個人生涯最低桿紀錄。

南寶球場董事長黃英美（左）頒發冠軍獎盃給蔡宗佑。（TPGA提供）

職業選手沈代偉今天打出68桿，以兩回合137桿，名列亞軍。劉嚴鴻打出68桿，劉澤森69桿作收，兩人同以138桿並列第3名。

首回合打出67桿的業餘選手陳伯豪，今天只以77桿完賽，無緣拿下兩個獎盃，但在業餘冠軍之爭，經歷延長加賽，最後還是保住業餘冠軍，賽後他和職業選手老爸陳宗成、一路陪伴他參賽的母親蔡秀鈴開心合影。陳宗成這場比賽最後1回合沒漏氣，總計143桿小贏兒子1桿。

南寶挑戰賽業餘冠軍陳伯豪（中）與職業選手父親陳宗成（左）、母親蔡秀鈴合影。（TPGA提供）