被火紋身出身貧困 跆拳道女孩國際賽奪金

被火紋身的女孩吳姿忞（中）獲得推展社會體育有功個人獎。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉17歲少女吳姿忞，6歲時曾被鞭炮炸成重傷，背部大面積燒燙傷，家中父母離異，經濟困難，但她不畏困境奮發向上，以158公分身高苦練跆拳道，曾獲得全中運冠軍、哈薩克國際公開賽銀牌，今年7月更拿下馬來西亞國際跆拳道公開賽46公斤級女子組冠軍，今天獲頒嘉義縣推展社會體育有功個人獎。

吳姿忞的母親鄭春萍說，孩子燒傷時曾住加護病房一個多月，長大後不僅有大片痕跡，背部還無法出汗；吳姿忞練跆拳道7年，努力又有天分，但家境貧困，是低收入戶，幸好嘉義市龍承跆拳道館總教練趙誠志看好潛力，願意不收學費，目前就讀的桃園市治平中學也提供獎學金。

被火紋身的女孩吳姿忞（右）獲得推展社會體育有功個人獎，和母親鄭春萍（左）都很感謝各界協助。（記者林宜樟攝）

吳姿忞有低血壓症狀，舒張壓常低於50毫米汞柱，還常減重到營養不良，相當辛苦；她每天苦練跆拳道4到5小時，把握下課和晚上時間唸書，平均成績90分以上，維持班上前3名，體育學業兼顧。

吳姿忞出國參加比賽但付不出旅費，水上鄉長劉敬祥、嘉義縣體育會青少年體育委員會主委林緗亭和總幹事蔡良慶幫忙找資源，獲善心人士協助旅費，讓母女兩人感動的說，「有好成績都是靠各界幫忙」。

嘉義縣副縣長吳芳銘今天頒獎給各嘉義縣優秀體育推動有功人員，對吳姿忞的人生經歷相當感動；嘉義縣推動社會體育有功團體獎：體育會青少年體育委員會、水上鄉體育會；推展社會體育有功個人獎：林瑞招、吳姿忞、林緗亭；推展學校體育有功個人獎：吳忠勳、林穎慧、曾世維、陳淑美、柯金祝、林達偉、蔡彥杰、黃柏翰、葉俊其、何進良、陳坤斌。

嘉義縣府今天表揚優秀體育有功人員。（記者林宜樟攝）

嘉義縣府今天表揚優秀體育有功人員。（記者林宜樟攝）