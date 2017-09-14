MLB》小熊教頭語帶玄機！曾仁和進季後賽名單不是夢

曾仁和明天先發備受關注。（取自小聯盟官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕旅美小將曾仁和明天將登上大聯盟，進行生涯首次先發，這對仍在爭取季後賽門票的小熊來說，無疑是相當大膽的調度，不過小熊「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）向來就以用人大膽著稱，芝加哥媒體CSN今天也分析，說明為何會在此時讓曾仁和先發。

首先CSN說明小熊陣容近況，王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）目前受傷，先發、牛棚2頭燒的蒙哥馬利（Mike Montgomery）上一次先發表現欠佳，且他本季已投生涯新高的116.1局，從老虎換來的佈局投手威爾森（Justin Wilson）又嚴重水土不服，16場出賽防禦率高達6.39，讓小熊決定暫將蒙哥馬利調回牛棚，寄望曾仁和能有不錯的表現。

文章還指出，若曾仁和明表現亮眼，甚至有望被梅登帶進季後賽當「奇兵」，過去他在光芒執教時，就曾將普萊斯（David Price）、摩爾（Matt Moore）等當時菜鳥帶進季後賽，前者在2008年的季後賽擔任牛棚，幫助光芒拿下美聯冠軍，後者則在2011年的季後賽首輪進行生涯第2次先發，繳出7局優質好投，因此CSN認為曾仁和若在明天表現傑出，有望複製「普萊斯經驗」。

梅登今天受訪時也語帶玄機的說，「讓曾仁和先發雖然是個靈光一閃的點子，但你永遠不知道這位年輕人會有什麼樣的表現，也許這是他唯一的先發，但接下來還有可能用其他方式幫助球隊也說不定，普萊斯曾在光芒牛棚有著非常亮眼的表現，所以我對他持開放態度，已經等不及要看他表演了。」