LOL世界賽》關鍵第六人？SKT選Peanut捨Untara

〔記者陳耀宗／綜合報導〕自SK Telecom T1確定以韓國LCK賽區以第二種子挺進《英雄聯盟》S7世界賽後，大家都很好奇只能帶六人出戰的規定下，SKT究竟會帶上路選手Untara、打野選手Peanut還是中路選手Sky作為「關鍵第六人」，而SKT世界賽陣容似乎也在「LoL Esports」網站更新戰對名單後看出端倪，由Peanut勝出，也可看出SKT慣於在打野維持兩套陣容以保持戰術變化的思維。

根據該網站資料，SKT最終六人名單為：Huni、Peanut、Faker、Bang、Wolf及Blank，至於夏季賽表現不錯的Untara並未被帶出門，只能與Sky一同守家。

做為世界冠軍二連霸隊伍SKT，選手編制高達8個人，在上路、打野及中路都有替補選手，也可以時常看到只要先發狀況不佳，教練就會在下一局比賽換上替補調整心態。

名單公布前，許多人猜測SKT會選擇帶Untara，捨棄Peanut，也是因為在LCK夏季季後賽第三輪SKT對上KT的比賽中，由Peanut先發打野沒有順利帶起風向，讓對方連拿兩勝，直到換上Blank後，SKT才上演絕地大逆轉，加上整個季後賽表現起伏，也讓Peanut「被帶出門」受到不少質疑。

SKT最終六人名單為：Huni、Peanut、Faker、Bang、Wolf及Blank。（取自LoL Esports）