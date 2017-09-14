旅美首年語言障礙 曾仁和曾被隊友開玩笑捉弄

旅美投手曾仁和小時候可愛模樣。（圖曾士忠提供

〔記者方志賢／高雄報導〕「我終於要上大聯盟了！」22歲的旅美投手曾仁和，明天將登上大聯盟，今早他打越洋電話向爸爸曾士忠報喜訊，並表示臨時接到教練通知，也非常驚訝，曾仁和4年前要赴美打小聯盟時，就立定4年登上大聯盟，他說到做到，如今目標達成、夢想實現！

曾士忠今談起兒子剛進入小聯盟的辛苦歷程，他說曾仁和在小聯盟第1年並沒有翻譯，靠著國中時學的破英語「混」了一年，也「混」得不錯，但因語言障礙，仍遭隊友開玩笑捉弄。

曾仁和（左）與旅美投手陳偉殷（右）等人合影。（圖曾士忠提供）

有一次隊友教曾仁和一句英語，要他對教練說，這樣教練會很高興，沒想到這句英語是在嗆教練，教練聽了當場變臉，他才發覺被隊友惡整，後來教練知道他英語不好，不是他的本意，也沒有對他生氣，第2年有了翻譯，而經過一年磨練，他的英語能力也進入狀況。

曾士忠說，曾仁和在小聯盟，每年球季結束，都會返台度假，品嚐他思念的家鄉小吃爌肉飯、油煎肉圓。

兒子要上大聯盟，曾士忠說他的心情比兒子還緊張，因為「最期待的事要發生了！」他今早接到兒子報喜訊的電話，迄今還是很興奮、也很緊張。

曾士忠表示，接到電話，兒子一直在笑，聽得出來非常開心，第一句話就說「我終於要上大聯盟了！」兒子說臨時接到教練通知要登大聯盟，也非常驚訝。

曾士忠強調，4年前曾仁和要赴美打小聯盟時，在桃園機場接受媒體訪問，當時定下的目標是4年登上大聯盟，如今他說到做到，目標終於達成了。

曾仁和（右）與中華職棒球星「恰恰」彭政閔合影。（圖曾士忠提供）

旅美投手曾仁和少棒時期照片。（圖曾士忠提供）

22歲的旅美投手曾仁和，明天將登上大聯盟。（圖曾士忠提供）