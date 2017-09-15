MLB》右投曾仁和為何採左打? 啟蒙教練揭密

曾仁和今天大聯盟初登板，先發對戰大都會。（取自推特）



〔記者羅志朋／綜合報導〕小熊22歲旅美右投「土虱」曾仁和，今天大聯盟生涯初登板將對大都會先發，由於國聯並無指定打擊制，投手必須上場打擊，球迷有機會看到曾仁和以左打之姿，拎著球棒站上打擊區。

或許球迷會好奇，為什麼右投的曾仁和會採左打?曾仁和的啟蒙教練、高雄鼓岩少棒總教練曾柏雄透露，曾仁和少棒時期身材瘦瘦小小的，畢業時才150幾公分，打擊缺乏力量，但腳程很快，所以一開始打球就建議他改練左打，優勢在於左投少、右投多，還可以靠偷點上一壘。

曾柏雄回憶，曾仁和小學3、4年級都打前兩棒，到了5年級以後就打第3棒，他笑說，「小時候仁和跑很快，怎麼長愈大跑愈慢呢?」

過去曾仁和受訪時曾表示，其實他的打擊能力還不錯，升上五福國中都扛球隊第4棒，只是到了平鎮高中以後，教練要他專心投球，成了打擊絕緣體，不然轟全壘打也非難事。

在小熊小聯盟體系前兩年，球團不讓曾仁和打擊，他曾開玩笑說，「教練不讓我打，可能怕打太好改練野手吧，哈哈！」

到了小聯盟第3年，也就是去年，曾仁和終於有打擊機會，總計17支3、打擊率1成76，另吞5K，今年則為23支7，包括4支二壘安打，打擊率3成04，吞下9K，小聯盟累積打擊率2成50，全壘打掛零。