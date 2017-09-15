MLB》機會?命運! 米吉亞離開小熊、曾仁和上大聯盟

曾仁和今天首度在大聯盟先發。（取自小熊官方推特）



〔記者羅志朋／綜合報導〕中職單季最多35次救援成功紀錄保持人米吉亞（Miguel Mejia），前年底加盟芝加哥小熊，曾與「土虱」曾仁和在小聯盟並肩作戰，如今，曾仁和首度躍上大聯盟舞台，米吉亞生涯卻從未上過大聯盟，已於今年6月底離開小熊，命運大不同。

米吉亞2009年加盟底特律老虎，後轉隊至馬林魚，最高層級僅到高階1A。2013年米吉亞跨海來到加盟兄弟象，隔年效力Lamigo桃猿，以35救援刷新中職紀錄，單季防禦率是夠水準的1.24；今年桃猿守護神陳禹勳累積33救援，可望打破「米吉亞障礙」。

在中職繳出優質成績單，2015年米吉亞轉投日職西武獅懷抱，一整季只在一軍出賽4場，防禦率高達14.73，球季結束未獲續約，原本桃猿有意找他回鍋，不過最終米吉亞選擇與小熊簽下小聯盟合約。

當時米吉亞是這麼說的，「2015年底Lamigo桃猿確實對我有興趣，但沒簽約，因為我還年輕，有機會拚上大聯盟，所以選擇小熊。」從未踏上過大聯盟投手丘的米吉亞，為了圓夢，選擇一條崎嶇難行的路。

2016年米吉亞從3A起步，季中一度到2A投了近1個月，與曾仁和同隊，之後再回3A，總計出賽38場，拿下2勝3敗1救援、防禦率5.04。今年米吉亞都待在3A，出賽14場拿到2勝，防禦率6.55，成績差強人意。

根據小熊小聯盟官網資料顯示，今年6月底米吉亞遭小熊釋出，7月初曾仁和升上3A，也就是說，兩人僅在春訓和去年2A曾短暫碰頭，無緣攜手升上大聯盟。

米吉亞救援成功。（資料照，記者林正堃攝）