MLB》補強牛棚拚季後賽 普萊斯歸隊轉任長中繼

普萊斯今離開傷兵名單。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪賽揚強投普萊斯（David Price）今離開傷兵名單正式歸隊，將於客場對光芒或金鶯實戰登板，總教練法瑞爾（John Farrell）表示普萊斯將在本季剩餘賽事轉任長中繼，包括即將到來的季後賽。

紅襪今於主場以6：2擊敗運動家拿下系列賽勝利，因肘傷缺陣多時的普萊斯於賽前被移出傷兵名單，將視情況於客場對光芒或金鶯之戰登板投球，總教練法瑞爾透露普萊斯的角色定位有所調整，本季剩餘例行賽事及季後賽將轉任長中繼。

「普萊斯有能力從牛棚出發、負擔長局數，我們會在例行賽最後幾週看看他的狀況如何，我想事情會迎刃而解。」總教練法瑞爾說，表示普萊斯在復健賽時已將配球多樣性和速球的質量調整到位，「從身體（強度）的觀點來說，我覺得他已經通過（回場）測試能夠歸隊，我們很期待讓他上場比賽。」

普萊斯正式歸隊。（資料照，美聯社）

總教練法瑞爾解釋，之所以會決定讓普萊斯轉任長中繼，不只是因為能讓他更快回歸，季後賽的調度也是球隊考量的重要因素，因為紅襪相信普萊斯能扛起長中繼重任、有所貢獻。「鑒於牛棚調度方式，長中繼的角色相當關鍵，特別是如果有人能夠扛起大任，我們認為現階段而言，David做得到。」總教練法瑞爾說。

普萊斯最近一次擔任後援投手是在2015年的美聯分區系列賽，當時效力藍鳥的他主動向總教練請纓上陣，對遊騎兵中繼上陣主投3局責失3分，挨6安送出2K無保送，藍鳥靠3轟打下6分奠定勝基，普萊斯摘下勝投。

包含季後賽在內，普萊斯生涯共11次後援登板，獲2勝0敗、累積防禦率2.95。本季因左手肘傷嚴重影響出賽的普萊斯，目前戰績5勝3敗，皆為先發登板，累積防禦率3.82，最近一次登板已要回溯到7月底。

普萊斯將轉任長中繼支援牛棚。（資料照，法新社）