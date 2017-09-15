MLB》不滿前隊友開轟甩棒 太空人先發投近身球遭禁賽5場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨作客天使發生意外插曲，先發費爾斯（Mike Fiers）因不滿前隊友瓦布耶納（Luis Valbuena）開轟後的甩棒動作，在下一打席投出頭部近身球，大聯盟今宣布對費爾斯開出禁賽5場、附帶罰款處分。

太空人費爾斯昨先發僅投3.2局狂失8分退場，首局就挨4支二壘打外帶1轟連丟5分，曾同隊2年的瓦布耶納開轟後大動作甩棒，下一打席被費爾斯投出頭部後方明顯壞球，主審立即喊暫停對兩隊提出警告，瓦布耶納下一球掃出右外野二壘安打，敲安後再度甩棒才開始跑壘。

瓦布耶納開轟後遭近身球招呼，敲安後再次甩棒。（資料照，法新社）

瓦布耶納開轟後再掃二壘打。（資料照，美聯社）

費爾斯賽後承認對瓦布耶納開轟後的甩棒動作感到不滿，所以才會在下一打席投出那顆高於頭部的明顯壞球，「有看比賽的人就會知道事情經過，他那樣對我，我覺得不受尊重。我的確和他同隊過2年（兩人前2季都效力太空人）、也沒有討厭他，但他那樣做（甩棒）很不尊重人，我只是想表態、沒有真的要丟他，但有些事情真的得講清楚才行。」費爾斯說。

對於前隊友的舉動，開轟後甩棒、隨後被近身球警告的瓦布耶納回應：「我很享受我那發全壘打，如果他想砸我也OK，但如果我又扛了一支全壘打，就看看會怎樣吧！」大聯盟棒球事務長托瑞（Joe Torre）表示費爾斯接獲懲處通知後並未上訴，禁賽5場的處分將從今天對天使系列賽最終回開始。

費爾斯不滿對手甩棒，以頭部近身球招呼。（資料照，美聯社）