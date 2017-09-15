MLB》先發和牛棚都不開心 洋基總教練調度再惹議（影音）

J．賈西亞昨先發4.2局被換下場，無緣轉隊首勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨作客光芒以3：2贏球，但總教練吉拉迪（Joe Girardi）的調度卻意外引發關注，僅投4.2局就被換下場的先發J．賈西亞（Jaime Garcia）昨率先發聲，牛棚畢坦西斯（Dellin Betances）也跟著表態。

改披洋基戰袍至今一勝難求的J．賈西亞，昨先發4.2局被換下場，只差1出局與勝投資格擦肩而過，J．賈西亞退場後仍難以釋懷，總教練吉拉迪親自上前安撫子弟兵，表示他也希望能讓J．賈西亞續投，但場上調度需以大局為重，為了季後賽勢必得做出個人犧牲。

《ESPN》報導指出，對於昨天場上調度有意見的不只先發J．賈西亞，牛棚出發的畢坦西斯也對總教練頗有微詞，昨役8局下登板，畢坦西斯被敲安打後飆K取得2出局，總教練卻在此時喊停將他換下，接手的查普曼（Aroldis Chapman）一上來就投保送，再被光芒敲安追成2：3，查普曼隨後回穩，面對4個打席都飆K，未再失分成功關門。

畢坦西斯賽後直接離開球場，並未接受記者訪問，相隔一晚再度回到球場，畢坦西斯向記者坦言他昨天真的很想繼續投，被總教練換掉的當下他感到非常震驚、難以置信，「我想很多人都很驚訝（我被換下場）吧，當時我並沒有讓自己身處險境啊（2出局1壘有人），有時我的確會遭遇麻煩，但昨天我只有被敲1支安打，就這樣而已啊。」畢坦西斯說。

畢坦西斯不滿總教練的調度。（資料照，USA Today Sports）

有別於親自向J．賈西亞解釋的應對方式，總教練吉拉迪並未對畢坦西斯多做說明，畢坦西斯表示他不確定自己能否接受解釋說法，今天受訪時再三強調決定權並不在他，他尊重總教練，球隊贏球最重要。

對於近日調度頻頻惹議，總教練吉拉迪出面為自己護航，強調他得依直覺行事，因為他受雇在此執教就得好好做事。對於子弟兵的疑慮，吉拉迪強調他對畢坦西斯絕對信心滿滿，但隨著季後賽即將到來，他得做出一些艱難的決定，前天他也讓沙巴西亞（CC Sabathia）先發投4.1局就退場。

關於畢坦西斯坦言可能聽不進去解釋說詞一事，總教練吉拉迪說：「這對我來說是好事，這表示他非常相信自己的投球，這就是我想要的。」至於昨天在場邊與J．賈西亞（Jaime Garcia）溝通時被鏡頭特寫緊盯，吉拉迪也對媒體能夠快速捕捉球員表情的影響力表達看法，表示最棘手的部分在於大家都想趁機大作文章，然後媒體的傳播速度又非常快速。

但吉拉迪隨後也說：「我不想讓我的球員開心，我希望他們是個競爭者，這會讓他們變得更棒，所以我對這個（媒體快速傳播）沒有異議，就像我對J．賈西亞說的，我能接受你不爽我。」

吉拉迪出面為自己護航。（資料照，法新社）