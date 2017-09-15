高球》女子大賽Evian錦標賽第1回合遇大雨 比賽取消改54洞決勝負

女子大賽Evian錦標第1回合遇上大雨，最後改成54洞決勝負。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年最後1場女子大賽Evian錦標賽，第1回合就遇上大雨，比賽中斷並一再推遲復賽時間，最後決定取消這回合，改成54洞決勝負。

在法國舉行的Evian錦標賽於台灣時間週四下午開賽，但打不到兩小時就因大雨停賽，諸多選手等著比賽恢復，但最終沒等到再次上場的機會。

大會決定第1回合取消，已出發的選手成績不算，今天一切重新來過，比賽縮短為54洞決勝。

LPGA執行長惠恩表示，詳細咨詢過裁判組的意見之後，考量還會下很多雨，在坡度起伏這麼大的場地，選手、桿弟和所有在球場的人的安全性必須顧慮，所以決定不繼續比賽，同時將比賽重新開始，成績歸零重計。

他說：「第1天成績歸零是困難的決定，但週五與週四的天氣和場地狀況差別很大，為了維持比賽的公平性，我們認為這麼做是最公允的方式，讓大家都重新來過。」

惠恩也指出，雖然比賽縮短為54洞，但是依照目前的天氣預報資料，很可能要打到當地週一才能打完54洞。

這個決定讓不少選手鬆一口氣，較早出發的台灣女將曾雅妮和錢珮芸，在雨中都花了不少桿數，停賽時曾雅妮高於標準桿5桿，錢珮芸高於標準桿4桿，今天可以重新開始。至於美國選手J.柯達在停賽時領先，她的成績低於標準桿2桿。

LPGA執行長惠恩。（資料照，法新社）

