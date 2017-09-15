MLB》白襪25安棒打老虎 賈西亞5支5生涯最猛（影音）

〔體育中心／台北報導〕芝加哥白襪今作客出戰底特律老虎，白襪隊全場猛敲25安打大爆發，除了指定打擊薩拉迪諾（Tyler Saladino）之外，先發打線棒棒開花，賈西亞（Avisaíl García）更是單場5支5、單場打下7分打點，帶領白襪以 17:7爆打老虎，拿下系列戰第一勝。

白襪隊賈西亞單場5支5創下生涯最佳。（法新社）

一局上白襪新秀卡達（Yoán Moncada）的全壘打和連續3安攻下2分，第四局又靠著5安進帳4分。第六局到第九局更是局局有攻勢，共敲16安奪下11分；老虎在3局下靠著卡布雷拉（Miguel Cabrera）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）「背靠背」開轟追平比數2：2，不過最終還是難敵白襪的轟炸，最終以7：17不敵白襪，苦吞六連敗。

白襪今日打線發威，卡達和阿布瑞尤（José Abreu）也都有5支4的好表現，尤其是第四棒賈西亞今天5打數5安打7打點，締造自己生涯最佳記錄，也是自1930年雷諾斯（Carl Reynolds）之後，白襪第一人。

曾經在老虎隊待過兩個球季後來因三方交易轉戰白襪，賈西亞賽後首訪時也特別說：「這是非常棒的一天，能在這裡（底特律）打出這樣的紀錄感覺很好，我也還有很多好朋友在底特律。」

白襪隊賈西亞單場5支5生涯最佳，賽後遭隊友潑水慶祝。（法新社）

而白襪此役全隊共敲出25安，其中有21支皆為一壘安打，也創下隊史紀錄，而目前大聯盟單場敲出最多一壘安打的紀錄，由1992年8月26號密爾瓦基釀酒人創下，當場共敲出26支。