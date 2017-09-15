MLB》6年前第1次一起打國際賽 今年3人一起上大聯盟

2011年在橫濱舉行的亞青賽，曾仁和（前蹲者）和胡智為（左一）、林子偉（後排右四），都在今年登上大聯盟。（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕6年前在橫濱舉行的亞洲青棒錦標賽，是「土虱」曾仁和第1次當選國手，而當年一起打拚的隊友胡智為、林子偉，今年也相繼拚上大聯盟，一同在棒球最高殿堂發光。

在2011年8月28日開打的亞青賽，當時16歲的曾仁和只是高一生，也是他第一次打國際賽。當時陣中以林子偉的名氣最響，因為他在2010年世界青棒錦標賽拿下MVP，早已有大聯盟球隊鎖定，但儘管曾仁和初披國家隊戰袍，當時也是場邊球探鎖定的目標。

胡智為當年8月30日對日本隊先發投6.2局失3分（1分責失），雖吞敗但表現不俗；曾仁和則於隔天準決賽對南韓先發，9局投完只失2分，可惜在延長賽10局續投，因自己傳本壘的再見暴傳吞敗。台灣隊最後奪下季軍，林子偉則獲選全明星隊的最佳外野手。

只是當年還很青澀的3人，後來相繼和國外球隊簽約，林子偉以205萬美元的台灣野手最高簽約金加盟紅襪，曾仁和的162.5萬美元簽約金也是台灣旅外史上第4高，而胡智為的26萬美元簽約金雖不高，卻是3人中最早登上大聯盟舞台。

胡智為在今年4月23日獲光芒升上大聯盟，林子偉也在兩個月後的6月24日踏進紅襪芬威球場，曾仁和則在今天披上小熊球衣登板，相繼成為史上第12、13、14名登上大聯盟的台灣之光。

比曾仁和大一歲的胡智為，當年就很照顧小老弟。（資料照，記者倪婉君攝）

林子偉在6年前的亞青賽獲選全明星隊最佳外野手。（資料照，記者倪婉君攝）