MLB》賈吉刷新單季主場最多轟 田中日美通算150勝達陣

〔記者張浩群／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今在主場開堂敲出雙響砲，灌進6分打點，賈吉本季在洋基體育館（Yankee Stadium）轟出27發全壘打，超越主場單季最多轟紀錄，日籍強投田中將大面對金鶯繳出7局飆8K失2分的優質先發，洋基終場以13：5大勝金鶯。

佛雷瑟（右）首局敲出三分砲重擊金鶯。（今日美國）

洋基首局就灌進6分大局，包括佛雷瑟（Todd Frazier） 的三分砲，賈吉也在4局下補上一發三分砲，金鶯史構普（Jonathan Schoop）和曼西尼（Trey Mancini）分別在第3局和第6局開砲，追到2：9落後，不過賈吉在6局下和桑契茲（Gary Sanchez）背靠背開轟，灌進4分打點，喬治此役繳出3安猛打賞，包括2發3分砲，本季累積43轟，距離麥奎爾（Mark McGwire）的新人年最多49轟，還差6支。

賈吉單場雙響砲灌6分。（美聯社）

值得一提的是，賈吉今天敲出本季在主場的第26、27轟，超越葛蘭德森（Curtis Granderson）2012年所保持的主場單季最多26轟紀錄。

隊友用火力相挺，全場狂掃14安灌13分，田中將大此役主投8局挨8安失2分，另有8K和2次保送，收下本季第12勝，日美通算150勝達陣；金鶯投手邁利（Wade Miley）只先發0.1局爆6分就退場，吞下本季第13敗。

田中將大拿下日美通算的第150勝。（今日美國）