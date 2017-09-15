MLB》大谷翔平季後挑戰大聯盟 官網看好這五隊最可能得標

大谷翔平今年季後將挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流大谷翔平將於今年季後挑戰大聯盟，上回先發出賽吸引大聯盟16隊共32人大陣仗場邊觀賽，雖因適應能力、傷史、經紀人人選、入札制度調整等不確定因素，目前仍難以判斷大谷翔平的動向，但大聯盟官網已撰文分析5支可能簽下大谷的球隊。

道奇

大聯盟官網指出，道奇近日找來日籍強投達比修有加入輪值是一大關鍵，不管達比修季後是否續留，道奇都必須找到一位強力右投補強輪值，且能續簽達比修更是延攬大谷的一大助力，因為達比修是大谷日職母隊的前輩，更是大谷的偶像。

從文化層面來說，洛杉磯的人文環境也相當適合大谷，因為加州是美國擁有最多日裔美國人的地方，而且目前大聯盟勝投排行榜前5名，有3位都穿過道奇球衣，依序為：野茂英雄、黑田博樹及達比修。

道奇找來達比修有。（資料照，法新社）

洋基

官網認為，洋基對大谷很有興趣已是眾所皆知，《紐約日報》報導指出，當年促成野茂英雄挑戰大聯盟、現任洋基助理總管的Jean Afterman已親自赴日觀賽，日前洋基也接連透過交易換來國際球員簽約金額度。

再者，目前先發輪值中的沙巴西亞（CC Sabathia）、J．賈西亞（Jaime Garcia）季後都將成為自由球員，日籍王牌田中將大有也有權跳脫合約，都可能牽動洋基與大谷翔平的關係。

田中將大季後有權跳脫合約。（USA Today Sports）

教士

教士想簽大谷得先克服兩大難題，第一，教士目前並非贏球強隊，他們自2006年以來就與季後賽無緣。第二，礙於國際簽約金額度的限制，教士無法給出價碼優渥的合約。

教士的機會在於，大谷翔平曾在年初向大聯盟記者透露，在加盟日職的日本火腿隊之前，他曾想過要與道奇、巨人或遊騎兵簽約，當年遊騎兵的球探長裴勒（A.J. Preller），現在是教士隊的當家總管。

教士總管裴勒。（資料照，美聯社）

水手

水手與日本球員淵緣已久，鈴木一朗、佐佐木主浩和現在仍在隊上的岩隈久志，都是很好的例子。再者，水手想簽大谷翔平是因為他是球員市場中最頂級的先發投手之一，而且有消息指出，水手對於大谷翔平投打雙棲的風格相當開明。

礙於岩隈久志的肩傷遲遲未癒，水手本季用了多達17位先發投手，當中僅米蘭達（Ariel Miranda）和賈亞多（Yovani Gallardo）至今先發超過20場，防禦率還將近5.00。為保護傷勢不斷的王牌赫南德茲（Felix Hernandez），水手必須找到一位頂尖又耐投的投手助陣，受惠於入札制度規定，水手有機會用物超所值的價碼簽下大谷。

岩隈久志本季因傷所苦。（資料照，美聯社）

遊騎兵

遊騎兵與大谷淵源已久，2012年大谷就曾造訪遊騎兵球場，對德州留下極佳印象，前輩達比修加盟遊騎兵後更是錦上添花，當時遊騎兵曾為達比修聘請個人助理和相關人員，幫助這位日本頂級強投更快適應新環境。並且，遊騎兵和洋基一樣都有充裕的國際球員簽約金額度可利用。

達比修有在遊騎兵待了5年多。（資料照，法新社）