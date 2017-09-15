MLB》神一般的生涯初登板 王建民障礙無人能及（影音）

曾仁和難克服緊張感。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕22歲的曾仁和今天初登板先發締造小熊隊史14年來最年輕紀錄，卻難掩緊張之情，僅先發3局就掉5分，賽後他透過翻譯告訴美媒，的確很緊張，本來稍微冷靜下來，卻又在投出第一個保送後開始緊張。

曾仁和對上大聯盟生涯首名打者時，不慎將球投到身後形成保送，隨後又在補位一壘時發生接球失誤，芝加哥轉播單位球評吉姆（Jim Deshaies）當時就說，「這都是因為緊張，要能保持冷靜是一大挑戰，所以派上（捕手）戴維斯是個好主意，因為他們曾在小聯盟合作過。」

曾仁和最終先發3局掉5分收場，成為台灣史上初登板先發最短局數投手。回顧過去，僅有3名台投（王建民、陳偉殷、曹錦輝）能在初登板就先發，其中建仔全然看不出菜鳥的生澀，先發7局僅掉2分的超優質先發，仍是台灣最完美的初登板。

當時王建民先發時，洋基球場擠進4萬7000多名觀眾，比曾仁和登板的3萬7867人還要多出1萬人，建仔開賽卻一連解決10名打者，直到4局上1出局才被敲安。建仔賽後說，其實一局上有點緊張，沒想到能開賽10上10下，自評這場比賽有85分。

王建民最終先發7局，被敲6安打，另有2保送，無三振，掉2分，雖然勝投被牛棚搞砸，表現卻獲得許多隊友稱讚，時任洋基教頭托瑞賽後也說，王建民在比賽中遇到麻煩時，能夠穩若泰山解決打者，讓壘上跑者束手無策，很少有年輕投手有這樣的能耐去克服。

今年一月，大聯盟官方YouTube特地放上建仔初登板影片，讓不少國內外球迷大呼懷念。