MLB》土虱3局飆6K 余政憲：明年有實力站穩大聯盟

鼓岩國小動員學生為曾仁和加油歡呼。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕「土虱」曾仁和今天以先發投手英姿，迎戰紐約大都會隊，雖然明顯緊張，但3局飆出6K的優異球技不容忽視；行政院體育運動發展委員會副召集人余政憲評論說：「曾仁和明年絕對有實力站穩大聯盟！」

余政憲分析，小熊隊即將進入季後賽，今天讓曾仁和登場，主要是測試作用，但關鍵在明年，如果明年大聯盟春訓，他表現優異，有可能被列入25人名單；或者球季期間有人受傷，他也有可能再被拉上大聯盟。

余政憲強調，因為第一次站上大聯盟投手丘，曾仁和難免緊張，甚至可以用「興奮」形容，雖然被轟出2支全壘打，搭配的捕手也有問題，但三振率高，表現不錯，「明年絕對有實力站穩大聯盟！」

今天上午，曾仁和的父親曾士忠、母親吳秀珠、外婆柯罕足及舅舅等親朋好友，集結在三民區日豐便當店觀賽，然後曾士忠轉往兒子的母校—鼓岩國小，與啟蒙教練曾柏雄及全校師生分享喜悅。

曾士忠說兒子的表現「及格」，認為將來熟悉大聯盟的環境後，抗壓力會愈來愈好；吳秀珠說看兒子僵硬的表情，就知道「他真的很緊張」；80歲的柯罕足很高興外孫登上大聯盟，也很緊張地看球賽，心情五味雜陳。

曾仁和（右）與姊姊曾琪（左）幼年時的萌樣。（曾士忠提供）

鼓岩國小今早動員棒球隊及學生在玄關看比賽，為「土虱」學長加油，歡呼聲不斷，非常熱鬧。曾柏雄為這位優異的子弟兵打出90分的高分；球隊隊長宋柏翰也以學長為師，希望自己將來也能登上美國大聯盟的舞台。

鼓岩國小棒球隊誕生首位美國大聯盟校友，全校師生及家長與有榮焉。（記者洪定宏攝）