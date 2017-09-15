MLB》國中的土虱曾荒廢一年 靠頓悟重新奮起

曾仁和就讀五福國中期間，整整荒廢一年，後因頓悟而重新奮起。（曾士忠提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾仁和是第14位進入美國大聯盟的台灣棒球選手，也是繼陳偉殷、林子偉後，第3位在高雄讀完國小、國中及高中的國際球星。他在五福國中期間，曾整整荒廢一年，疏於訓練，更沒有參加比賽，後來自己頓悟而重新奮起，才有今天登上大聯盟的機會。

父親曾士忠強調，兒子在鼓岩國小棒球隊是主力投手，沒想到進入五福國中後，因自恃甚高，疏於練習，也因進入青春叛逆期，開始貪玩，更曾故意廁所的捲筒衛生紙全部拉出，搞得滿地都是。

由於五福國中棒球隊人才濟濟，教練勸告無效，索性「放牛吃草」，所以曾士忠到校探望時，兒子都在場邊撿球，但他沒有苛責，選擇尊重教練及兒子，默默在旁觀察。

升上二年級前夕，曾仁和因球隊外出比賽，他只能待在學校教室乾瞪眼，突然頓悟到棒球才是自己的最愛，主動開口說：「我想再打棒球！」從此不再打混摸魚，積極接受基礎訓練，終於成為對手懼怕的強投。

曾仁和當年獨自赴美前，設定4年登上大聯盟的目標，這段期間，他與父親透過越洋電話切磋球技，聽取父親的建議並改善缺點，增強實力，果然如期實現夢想。

曾士忠4年前接受本報專訪時強調，「這條路很窄，很期待又怕子女因為沒有達到目標而受到傷害。」不過，「我看到他們因為打棒球而快樂成長」，親子關係也更融洽，「孩子願意跟爸爸媽媽分享喜悅與挫折」。

因此曾士忠以過來身分建議家長，「先讓孩子玩玩看，等到有興趣、熱情，再談未來也不遲，最重要的是有助親子情感。」