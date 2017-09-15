MLB》巴克斯頓扮英雄 雙城連2戰再見轟寫紀錄（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕美聯外卡競爭激烈，排名第二的雙城與落後的天使、水手還有3.5場勝差以下的差距，眾家對季後賽資格虎視眈眈，雙城不願退出競爭行列，今天靠著巴克斯頓（Byron Buxton）的延長賽再見轟氣走藍鳥，連2場以戲劇性地再見全壘打贏球，這也是隊史睽違47年後再度締造這項壯舉。

雙城羅沙里歐（Eddie Rosario）昨天在10局下敲出再見2分砲，助隊橫掃教士隊，今天在主場迎戰藍鳥，帶著1分領先進入9局上半，由終結者貝萊爾（Matt Belisle）關門，不過他卻在2人出局被史摩克（Justin Smoak）敲出追平陽春砲，將戰局拉至延長賽，但雙城未讓勝利溜走，巴克斯頓在10局下敲出再見全壘打，助隊以3：2險勝藍鳥，取得3連勝，緊咬外卡第一的洋基。

雙城連2場以再見轟摘勝是隊史睽違47年後再度完成這項紀錄。對於能敲出再見轟，巴克斯頓難掩興奮之情，「我在小聯盟有與桑托斯（Luis Santos）交手過，他很愛用速差解決打者，我第一球直球揮空了，我就在等下一顆的變化球，就剛好被我逮中了。」他說。

巴克斯頓今天在延長賽敲出再見轟氣走對手。（今日美國）

雙城在美聯外卡緊咬洋基。（今日美國）