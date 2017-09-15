MLB》接球失誤、投捕暗號出錯 曾仁和初登板坦言緊張

曾仁和今天生涯大聯盟初登板，3局失掉5分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊台灣隊22歲投手曾仁和今天生涯大聯盟初登板，3局失掉5分，但飆出6次三振，賽後他表示，比賽前就很緊張。

第一次站上大聯盟舞台，曾仁和投球狀況不穩，開局面對大都會開路先鋒雷耶斯（Jose Reyes），在2好3壞時投出偏差的大壞球形成保送；之後，曾仁和讓下棒的尼姆莫（Brandon Nimmo）擊出一、二壘方面滾地球，小熊一壘手瑞佐接到後，傳給補位的曾仁和，未料他沒有接好，形成失誤。

之後，大都會卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）擊出高飛犧牲打得分，曾仁和對下棒史密斯（Dominic Smith）投出挖地瓜觸身球，幸他連飆2K化解危機；第二局面對雷耶斯時，曾仁和投一顆變化球，卻不是捕手戴維斯（Taylor Davis）想要的球種，讓他接球差點接不到球，兩人暗號溝通出現問題，戴維斯還上場與曾仁和溝通。

賽後曾仁和透過翻譯表示，開賽前他就很緊張，面對首名打者時投到2好3壞，要丟卡特球時卻形成偏差的大壞球，在那之後就更緊張了。

被問到升大聯盟，曾仁和表示，「沒想到這一天這麼快就來，突然反應不過來。」他這次來芝加哥是要領小熊農場年度最佳投手獎，曾仁和說，自己有準備可能會投球，只是沒想到教練就叫他擔任今天的先發，感覺很突然。

曾仁和。（USA Today Sports）