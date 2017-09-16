印地安人今拚23連勝 今日賽事預告與轉播

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美職部份，紅襪作客光芒的比賽，紅襪派出塞爾（Chris Sale）先發，光芒由安德瑞斯（Matt Andriese）坐鎮，紅襪台將林子偉能否獲得上場機會呢？

而已拿下22連勝的印地安人，今天持續挑戰連勝，將在主場迎戰皇家，印地安人由鮑爾（Trevor Bauer）先發，光芒由瓦格斯（Jason Vargas）迎戰，能否持續推高紀錄？大家千萬不要錯過今天比賽。

日職方面，巨人日前擠上央聯第三，今主場迎戰央聯第四的橫濱DeNA，兩隊勝差僅1場，台將陽岱鋼近兩場比賽10打數共敲6安打，是否能助球隊擴大兩隊勝差？請鎖定自由體育文字直播。

中職方面兩地開打，天母猿象戰兩隊都派出洋投應戰，由道恩斯對決銳力。而新莊的獅悍將戰同樣上演洋投大戰，由布魯斯對決防禦率王羅力，統一目前5連敗，今天能否止敗？請鎖定自由體育文字直播。

MLB

7:00 紅襪 vs. 光芒（FOX體育）

7:00 皇家 vs. 印地安人（民視）

日職

13:00 歐力士 vs. 日本火腿（FOX體育）

13:00 軟銀 vs. 西武（FOX體育三台）

17:00 DeNA vs. 巨人（愛爾達體育）

中職

17:05 Lamigo桃園 vs. 中信兄弟 <天母>（緯來育樂、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）

17:05 統一獅 vs. 富邦悍將 <新莊>（緯來體育、愛爾達足球、CPBLTV）