中職》從棒球逃兵到首輪資優生 楊晉豪人生逆轉勝

富邦悍將4名新秀加盟記者會，左起為楊晉豪、游霆崴、范國宸、陳勤宗。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天富邦悍將為4名選秀新秀楊晉豪、范國宸、陳勤宗、游霆崴（自主培訓）舉辦加盟記者會，其中第1輪第4順位選進的內野手楊晉豪，簽約金高達510萬元，他的父親楊國賓透露，「家族都以晉豪為榮，但他高二已決定放棄不打球了，在家人鼓勵下才回到球場。」楊晉豪明天將歡度19歲生日。

楊國賓打過橄欖球，兒時半夜常爬起床看威廉波特少棒賽，耳濡目染下，楊晉豪也迷上棒球。為了加入棒球隊，楊晉豪在國小3年級時騎著腳踏車，到處看各小學棒球隊招生簡章，最終選擇離家近的高雄九曲國小，但九曲少棒不到1年就解散，經楊國賓友人引薦下，楊晉豪來到金潭少棒，並在2011年遠征美國威廉波特少棒賽。

富邦悍將4名新秀加盟記者會，左起為楊晉豪、游霆崴、范國宸、陳勤宗。（記者劉信德攝）

「小時候我熬夜看威廉波特少棒賽，沒想到有一天兒子也去打威廉波特。」楊國賓說，全家人都是兄弟象迷，小時候常帶晉豪到澄清湖棒球場看職棒比賽，只是沒想過兒子能打到職棒，還在選秀第一輪被職棒球隊指名，「全家都以他為榮。」

不過，楊晉豪棒球路上也不是一帆風順，楊晉豪說，少棒時期每天練球、比賽，很辛苦，厭倦這樣的生活，一度想放棄。到了高苑青棒二年級，楊晉豪已決定不打球了，楊國賓說，「晉豪那時候打球壓力大又沒成績，加上亞青賽沒入選國手，心情多少受影響。」

2016年亞青賽楊晉豪進入培訓隊，最終沒有擠進正選名單，他說，當時沒被選到還滿難過的，但就是調適心態，充實自己的能力，一切往前看，也還好有家人的鼓勵和支持，不然早就放棄了。

楊國賓表示，高三晉豪當上隊長，開始要當學弟學習的榜樣，亞青賽落選時也常開導他，要他多多努力，「我跟進豪說，即使現在沒當選國手，以後還是有機會打職棒啊。」只是楊國賓壓根兒就沒想過兒子能在首輪就被球團指名，「我以為他有球隊選就好了，沒想到這麼前面，很意外，親朋好友都跟我說恭喜。」

楊晉豪在高雄忠孝青少棒是陣中王牌投手，因為喜歡打擊和內野守備，不喜歡投球的「孤獨感」，到了高二轉任二壘手，高三移防游擊，進職棒球衣選23號，原因是什麼?楊晉豪表示，因為23號是很多成功運動員的背號，包括彭政閔和麥克喬丹。

領510萬高額簽約金，楊晉豪坦言，「的確有一點壓力。」他表示，學長有告訴他不要有壓力，進職棒以後，選秀第幾輪被選到都一樣，最重要的是把自己準備好，因為機會什麼時候來不知道。

富邦悍將4名新秀加盟記者會，左起為楊晉豪、游霆崴、范國宸、陳勤宗。（記者劉信德攝）

楊晉豪與家人，左二為楊晉豪父親楊國賓。（記者劉信德攝）

范國宸與家人。（記者劉信德攝）

楊晉豪。（記者劉信德攝）

范國宸。（記者劉信德攝）

陳勤宗。（記者劉信德攝）

游霆崴。（記者劉信德攝）