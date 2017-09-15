MLB》安撫曾仁和投球亂流 活寶搭檔：我比你更緊張

曾仁和今天大聯盟首次先發登板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手「土虱」曾仁和今天在大聯盟初登板，捕手是大聯盟生涯首度先發、在3A最常為他接捕的戴維斯（Taylor Davis），不過首局這對投捕搭檔就遭遇到危機，為了緩和土虱情緒，戴維斯還和曾仁和說「我比你還緊張」。

曾仁和在3A每一場先發都和戴維斯搭配，昨天曾仁和先發的消息一出，戴維斯還直誇曾仁和表現。今天2位菜鳥先發處女秀，曾仁和第1局就用了31球，賽後曾仁和透露，當時在場上把自己搞得很緊張，還是投手教練安撫他「當作小聯盟丟」，戴維斯也告訴他「其實我比你還緊張」。

讓戴維斯搭配曾仁和，總教練梅登解釋，曾仁和是球風堅硬的投手，擺一個他熟悉的捕手在那，或許會投得更順。梅登讚許這對搭檔，「我和他們都說過，他們真的很棒，我想這樣的組合可能是好的。」

曾仁和說，以前在小聯盟兩人搭配，每局結束都會互相討論，但今天兩人都很安靜，沒想到平常搭配自如的兩人會在這場比賽出狀況。

戴維斯則說，從被告知上大聯盟的前一晚欣喜若狂，「那是很難入眠的一夜，但我們現在都在大聯盟，這令人難以置信，以往被叫上大聯盟都是超棒的感受，能在大聯盟為球隊付出意義非凡。」

曾仁和與搭檔戴維斯。（美聯社）