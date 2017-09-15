MLB》教練要他當小聯盟投 曾仁和：站上投手丘興奮又緊張

曾仁和。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊台灣22歲投手曾仁和今天大聯盟初登板，繳出3局失5局飆6K的成績，賽後曾仁和表示，教練叫他像小聯盟一樣解決打者，但站上投手丘覺得興奮又緊張，沒有辦法有效率的解決打者。

曾仁和經小熊隊安排，從亞利桑那春訓基地飛往芝加哥，並準備於前往小熊隊的主場瑞格利球場（Wrigley Field）報到，準備領取小熊隊最佳小聯盟投手的獎項（Minor League Pitcher of the year）。到了球場後，總教練梅登（Joe Maddon）親自告知曾仁和升上大聯盟的好消息，並隨即安排隔日先發。

大聯盟初登板先發，曾仁和繳出3局投球被敲5安打（包含2轟），失掉5分，有1次保送、1次觸身球，另飆出6次三振，防禦率為15。

賽後曾仁和說：「先發前教練有跟我說，你3A怎麼解決打者，在這邊就怎麼丟，不過今天站上投手丘覺得興奮又緊張，球數領先的時候，心裡想著丟邊邊角角，所以沒有辦法有效率的解決打者，在第三局被打出全壘打後，才真的有辦法拋開複雜的想法。下來後，教練有提醒我變速球狀況好就應該多用，我覺得應該可以更好的。」

目前不確定曾仁和是否還會有出賽機會，他對此表示：「目前不知道球隊會怎麼安排，我還是會準備好自己，謝謝大家幫我加油。」

曾仁和。（美聯社）