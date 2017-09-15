棒球》陳偉殷林子偉曾仁和上大聯盟 高雄基層棒球恐已步入衰敗之途

高雄子弟陳偉殷、林子偉、曾仁和先後闖進美國大聯盟，但高雄基層棒球現狀及未來，讓球迷憂心。圖為鼓岩國小師生為曾仁和加油歡呼。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／特稿〕一如各界預期，「土虱」曾仁和站上美國大聯盟投手丘了！他是繼陳偉殷、林子偉後，第3位在高雄完成國小、國中、高中教育的國際球星。但令人扼腕的是，當他們以高雄子弟身分，在國際發光發熱之際，高雄的基層棒球恐怕正走向瓦解、衰敗之途。

首先是林子偉的母校—鳳山區忠孝國小，原本戰功顯赫的棒球隊正規軍，「縮水」成社團，世界冠軍教練吳瑞山無奈離職。外界看不到市府團隊自我檢討，卻聽到「社團棒球隊也有實力打敗體育班」的自我感覺良好聲音。

再者，行政院體發會副召集人余政憲力推的「岡山國際棒球村」，對市府喊話多年，官員無動於衷；立委邱志偉去年聲稱國發會將提供評估經費給高市府，預計今年4月完成，但已過了將近半年，最新進度呢？

第三，雖然許多家長認為國中小學棒球隊不該以勝負論英雄，但這是企業金援的重要依據。別的比賽不說，高雄砸下重金自辦的立德盃少棒賽，除曾仁和的母校—鼓岩國小奪得首屆冠軍外，接著3屆為2至4名，今年更慘，擠不進前4名。青少棒最佳成績為亞軍，連續3屆與冠軍絕緣。

最讓球迷無法理解的是，台灣14位進大聯盟的球員，高雄就佔了3位，更有澄清湖棒球場，義大犀牛隊收攤後，至今沒有職棒球隊認養澄清湖球場，更無高雄企業願意成立職棒球隊。球迷不禁要問：「市府團隊到底努力了什麼？」

市府給學校球隊的補助嚴重不足，棒球或體育發展基金何在？逼得認真經營的校長到處向企業募款、拜託捐車輛，不願接納的校長處心積慮地企圖解散，這就是高雄基層棒球隊的現狀！