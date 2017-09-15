NBA》8、24哪個Kobe強？網友投票結果出爐

ESPN的First Take節目。（取自ESPN Youtube頻道）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球團日前宣布將於美國時間12月18日，在主場同時退休「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）背號「8號」與「24號」兩件球衣。而ESPN的First Take節目日前在推特上發起投票，看網友認為哪個背號的布萊恩比較強，投票結果出爐。

有59%的網友認為24號比較強，41%網友則把票投給8號。

ESPN球評認為，8號的布萊恩不管是體力、爆發力都相當驚人，當時甚至被拿出來跟「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）比較，然而24號的布萊恩因為沒有了「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal），防守能力明顯提升，球風也更加成熟。

有許多網站整理出兩個背號的數據比較，20年生涯的布萊恩，8、24號剛好各佔10年，許多項的數據不管是場均得分、籃板、助攻、投籃命中率等等都有提升，但進步幅度不大。

24、8背號數據比較。（取自網路）

有網友整理出8號及24號的經典表現，8號布萊恩除了拿下三連霸外，最為人稱道的就是「81分之役」，以及05-06年賽季場均35.2分。24號的布萊恩拿下兩次總冠軍，及在2007年曾連4場比賽攻下50分以上瘋狂的表現。

不管是哪個背號都有各自的擁護者，沒有辦法下定論，而這20年經典的表現，將永遠留在每個球迷心中。

布萊恩。（資料照，今日美國）