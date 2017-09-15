體改聯會轟國體法章程仍守舊 林德福親上火線給問

〔記者卓佳萍／台北報導〕體育改革聯會轟國體法特地體育團體章程範本依舊偏袒守舊派，會員資格審查也仍要透過協會，個人會員比例遠不及團體會員與選手會員總和，體改聯會提出種種質疑，體育署長林德福今天下午召開記者會，他再次申明，只要符合擁有我國國籍、年滿20歲，每位民眾都能加入協會，「沒有正當理由不得拒絕。」

體改聯會提出對於會員資格審查質疑，「會員入會須經理事會審查」，林德福解釋，這一條文是人民團體法組織章程的第一條，他也強調，審查係屬必要完備之程序過程，協會無拒絕人民加入會員之空間。

至於團體會員與個人會員比例，林德福拿出自製手板，他舉棒球協會為例，他表示，團體會員並非與舊派會員畫上等號，現在棒球協會團體會員僅13個，他希望未來可以納入職棒、社會球隊與大專、高中球隊，團體會員可望達到300個以上，沒有所謂團體會員把持或操控的可能。

但是提到若個人會員申請受阻，林德福沒有提到申訴管道，他只不斷強調，會員絕對不會被擋。

體育署目前針對國體法擬定章程範本，過程不透明，副署長林哲宏表示，目前針對擬定章程細項，開過5、6次會議，必須通過教育部法規會，才能對外正式預告、公告。

體育署長林德福今天召開「給問」記者會。（記者卓佳萍攝）