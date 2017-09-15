高球》BMW錦標賽第1回合 澳洲雷許曼62桿暫居領先

澳洲雷許曼。（USA Today Sports）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡季後賽第3場BMW錦標賽，今天打完第1回合，澳洲雷許曼以絕佳的62桿暫居領先，前球王戴伊則以64桿和霍夫曼、洛夫馬克等人並列第2。

雷許曼上1場在波士頓的Dell Technologies錦標賽名列第3，長達1週的休兵期他完全沒碰球桿，本週讓自己有全新的開始，推桿尤其出色，今天他抓下10個博蒂，只有1個柏忌，前9洞雷許曼就推進6隻小鳥，手感好得不得了。不過，他在後9洞又打下4個博蒂，心裡冒出有機會挑戰59桿的念頭，最後3洞就沒再進帳。雷許曼說：「當你在比賽結束之前就開始想著桿數，通常結果都不太好。在打球的時候你總是想著要如何打博蒂，這比想著如何不要打柏忌容易多了。」

第1回合澳洲人表現不錯，除了雷許曼62桿獨佔鰲頭，前球王戴伊也打出64桿，這是他16個月以來單回合最佳成績，或許是換了桿弟讓他有全新的想法。剛入選總統盃美國隊的霍夫曼，靠著最後兩洞連續博蒂，也以64桿並列第2，似乎是向隊長證明他沒挑錯人。

美國名將史畢斯第1回合打出無柏忌的65桿，和佛勒等人並列第5。同樣被隊長指名加入總統盃的左手名將米寇森，則以66桿並列第10，如果能維持下去，他有機會搶進年度積分前30名，重返下週的封關戰美巡錦標賽。

前球王戴伊。（法新社）