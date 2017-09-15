網球》掀台網壇環境差 謝政鵬：賽事撞期只好相忍為國

謝政鵬（左）。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕詹詠然美網女雙奪冠後發聲明，然而世大運混雙搭檔謝政鵬不買帳，後續網路論戰延燒。日前網路媒體「眼球中央電視台」訪問謝政鵬，他以揶揄語氣反諷台灣體壇環境的不足，連網友都不禁嘆「這開玩笑吧？」、「真是太好笑也太辛酸了」。

網路媒體眼球中央電視台以反諷自稱「中華民國官媒」，常用惡搞的方式呈現公共議題，最近找來世大運網球國手謝政鵬、彭賢尹和物理治療師楊沛霖大聊運動員克難血淚史。被問及比賽前在什麼場地練習，謝政鵬先是回答「這你都敢問？」接著才說到市民去的50元一小時健身房、路上跑步都有可能遇到他。

沒有錢移地訓練、也缺乏專業場地，平常練習還不一定有教練，選手得互約餵球、指點對方不足之處。若賽事撞期怎麼辦？謝政鵬說，只能「相忍為國」了，「我們沒有國家隊這種東西，在他們需要的時候，我們就會像地球超人一樣飛過來支援。」謝最後感謝地主球迷支持，「（在台灣打球）特別興奮啊！本來你快中暑了，感覺可以把那個氣壓給逼掉。大家都忍著中暑、復健，感謝觀眾這樣幫忙我們，給我們意志力振奮、鼓舞。」

影片播出後，已獲得超過2千次分享，有網友還搜出謝政鵬在節目秀出混雙搭檔詹詠然的桌布，「釣」到野生謝政鵬回應「我的寶貝<3」。不過更多網友更對節目內容感到不可思議，「真的沒教練啊」、「笑著笑著就哭了」、「好酸」、「想想真的很悲哀」。

網友「釣」到野生謝政鵬。（取自臉書）