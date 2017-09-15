中職》羅錦龍苦熬1144個日子 用意志力寫下動人篇章

羅錦龍。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕相隔1144天，統一獅32歲投手羅錦龍重返一軍投手丘，今天對富邦悍將先發3局失4分無關勝敗，最終富邦以8:7險勝，獅隊苦吞5連敗，目前與暫居榜首的桃猿仍有2場勝差。

2014年7月29日羅錦龍對義大犀牛先發，之後一軍履歷一片空白，隔年5月右肩動刀，邁入漫長復健期，醫學研究數據顯示，投手肩膀開刀，重回球場仍能維持原本身手的比例僅10%，但他不願向命運低頭，「為什麼我就不可能成為那10%？」

睽違3年多，羅錦龍再度踏上一軍投手丘，他說，「情緒興奮又緊張。」首局羅錦龍被敲2安、投出2保送失2分，2局下讓對手三上三下，3局下又被敲2安，四壞和觸身球各1次，再失2分，投完3局退場，用了58球，其中31顆好球，直球均速在135公里左右。

「比賽氛圍和打者強度都和二軍不一樣。」在久違的一軍比賽投球，羅錦龍表示，情緒沒能掌控好，投球節奏被對方打者拖著走，心也定不下來，同時出手點偏差，導致控球不佳，整體表現並不算好。

本季羅錦龍在一二軍合計投了9場，他表示，投完右肩仍會痠痛，但還能負荷，不會影響投球；獅隊「蔗總」黃甘霖說，羅錦龍球速沒出來，控球也不理想，是否有下一場先發機會，要看他的身體狀況而定。