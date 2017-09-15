MLB》老虎投捕故意砸主審？ 大聯盟要調查（影音）

〔體育中心／綜合報導〕老虎在台灣時間14日與印地安人的比賽，主審沃爾科特（Quinn Wolcott）被老虎投手法默（Buck Farmer）砸到左肩，引發故意砸人的熱議。大聯盟如今要對此展開調查。

《美聯社》報導，根據消息人士透露，大聯盟正調查當時比賽的狀況，仍在研究這件事情。

當日比賽，老虎捕手麥肯（James McCann）不滿好球帶判決，轉身向主審沃爾科特理論，就遭趕出場，老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）出來力挺子弟兵，也遭驅逐出場。

老虎事後換替補的捕手希克斯（John Hicks）蹲捕，3局下印地安人攻占滿壘，老虎先發法默（Buck Farmer）投出一顆約91.8英哩（約147.7公里）的速球，希克斯沒有接到，小白球直接砸到沃爾科特的左胸，讓他當場倒地。

事後，包含法默、希克斯、阿斯瑪斯等紛紛否認是故意砸人。法默就說，「那不該是個問題，有這麼想都很愚蠢，任何人都不該有那想法我們會那樣做。」；阿斯瑪斯則強調，若有人想故意丟主審，「我們會嚴肅處理。但這樣的指控實在太過分。」

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主審沃爾科特被砸中。（資料照，美聯社）

主審沃爾科特被砸中。（資料照，USA Today Sports）

老虎不滿主審好球帶判決。（資料照，美聯社）