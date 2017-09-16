MLB》連打者都默認出局 主審堅持不判讓雷基抓狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今於主場迎戰同區勁敵紅雀，先發雷基（John Lackey）和捕手不滿好球帶判決，大動作抗議遭驅逐出場，打線隨後猛打11人次吃下7分大局，最終小熊以8：2擊敗紅雀，四連戰拔得頭籌。

小熊先發雷基首局就挨陽春砲，「小老大」布萊恩（Kris Bryant）4局下開轟扳平比數，5局尚雷基遭遇挨轟後首次亂流，被敲安打後發生暴投，雷基選擇故意保送，在2出局時要來面對紅雀9棒投手馬丁尼茲（Carlos Martinez），卻意外揭開衝突序幕。

雷基在2好2壞時投出一顆外角變化球，馬丁尼茲目送好球進壘沒有出棒，隨後低著頭準備走回休息區，不料主審並未舉手判定好球，馬丁尼茲驚喜掉頭準備再打，雷基相當不滿下丘抗議，小熊總教練梅登（Joe Maddon）也出場與主審溝通。

意外得以續打的馬丁尼茲把握機會，下一球就擊出右外野安打送回追平分，投手雷基下丘補位後情緒激動，直接在本壘前對著主審咆哮，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）也怒不可遏，重摔面罩表示不滿，投捕兩人隨後都被驅逐出場，康崔拉斯氣到總教練都上前安撫。

小熊捕手怒摔面罩。（美聯社）

小熊隨後由威爾森（Justin Wilson）登板救火，滿球數時讓打者揮空三振化解危機。6局下小熊打線大爆發，保握對方2度保送良機，單局猛打11人次、5支一壘安打串連攻下7分，最後兩局紅雀都沒能得分，被小熊後來居上搶走勝利。

談到小熊打擊大爆發的演出，此役遭驅逐出場的小熊捕手賽後直言，比賽經過（主審沒給好球、雷基失分暴怒）是有目共睹，所以隊友才會火力全開，「事情會發生是因為，我們非常在意球隊、在乎贏球、在乎比賽。我知道我們現在非常需要贏球才能進季後賽，每場比賽都至關重要。」康崔拉斯說。

小熊目前暫居國聯中區龍頭，封王魔術數字尚有M11，今起與同區排名第三的紅雀展開四連戰，領先4場勝差，這是兩隊自2003年以來首次，雙方都是分區前三、在9月拚季後賽的關鍵時刻正面交鋒。

雷基爆氣怒譙主審。（美聯社）

投打當事人賽後也還原當時情況，紅雀打者馬丁尼茲坦言他自己也覺得是好球，所以主審的判決讓他有點驚訝。小熊先發雷基則說，馬丁尼茲都已經走出打擊區、要踏上草皮了，強調連打者都知道自己（被三振）出局。此役比賽前段，雷基就曾對主審判決碎碎念，這也不是他第一次因為爆氣抗議遭驅逐，2009年效力天使的他，曾在一場比賽中先發只投2球就被趕出場。

對於主審的判決，雷基賽後仍然怒氣未消，直言主審漏判了那顆好球，而且是在重要關鍵的大比賽裡發生誤判，「他沒有反駁我，他只是想試著對我說：『夠了。』通常他們會這樣講，就表示他們自己也知道漏判了。」雷基說。

談到那顆關鍵的爭議球，小熊總教練和捕手康崔拉斯都承認當時與雷基沒有溝通好，康崔拉斯以為會是直球，結果雷基投了變化球，所以接球動作顯得比較倉促，可能是主審沒判好球的原因。康崔拉斯賽後也對自己大動作抗議的行為致歉，強調自己沒有想揍主審，只是當下情緒過於激動，他得為此道歉。

小熊投捕氣瘋，得被總教練和隊友擋下。（美聯社）