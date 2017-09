MLB》曾仁和獲頒最佳投手 人氣辣模同台開球（影音）

曾仁和獲頒農場最佳投手。(取自小熊推特)

〔體育中心/綜合報導〕小熊今在主場戰紅雀,昨日才完成生涯初登板的曾仁和,攜手3A戰友卡拉提尼(Victor Caratini),在瑞格利球場3萬多名觀眾前獲頒小聯盟的年度獎項。

曾仁和本季在小聯盟戰績13勝4敗,防禦率僅2.54,獲頒小熊「農場最佳投手」;捕手卡拉提尼本季3A出賽83場,打擊率0.342,另有10轟61打點,獲頒「農場最佳球員」,兩人手捧獎座在球場開心合照。

曾仁和昨天大聯盟初登板投3局掉5分,飆出6K,首打席也敲下生涯首打點,雖然不盡理想,小熊總教練梅登仍對他高度期待,直言喜歡這個孩子,但仍未知是否有下次先發機會。

Congrats to 2017 Minor League Pitcher & Player of the Year, Jen-Ho Tseng and Victor Caratini!



