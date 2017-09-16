2017 台北世大運

MLB》曾仁和獲頒最佳投手 人氣辣模同台開球（影音）

2017/09/16 07:54

曾仁和獲頒農場最佳投手。（取自小熊推特）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場戰紅雀，昨日才完成生涯初登板的曾仁和，攜手3A戰友卡拉提尼（Victor Caratini），在瑞格利球場3萬多名觀眾前獲頒小聯盟的年度獎項。

曾仁和本季在小聯盟戰績13勝4敗，防禦率僅2.54，獲頒小熊「農場最佳投手」；捕手卡拉提尼本季3A出賽83場，打擊率0.342，另有10轟61打點，獲頒「農場最佳球員」，兩人手捧獎座在球場開心合照。

曾仁和昨天大聯盟初登板投3局掉5分，飆出6K，首打席也敲下生涯首打點，雖然不盡理想，小熊總教練梅登仍對他高度期待，直言喜歡這個孩子，但仍未知是否有下次先發機會。

今日賽事不僅有頒獎儀式，小熊賽前還找來《運動畫刊》泳裝特輯新人模特兒卡特（Chase Carter）來開球，她站在投手丘直接將球投進本壘，獲得全場歡呼。

Sports Illustrated Swimsuit（@si_swimsuit）分享的貼文

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《運動畫刊》泳裝特輯人氣新人模特兒卡特開球。（取自lilbabycheezus）

人氣模特兒卡特。（取自lilbabycheezus）

人氣模特兒卡特。（取自lilbabycheezus）

人氣模特兒卡特。（取自lilbabycheezus）

人氣模特兒卡特。（取自lilbabycheezus）

人氣模特兒卡特。（取自lilbabycheezus）

人氣模特兒卡特。（取自lilbabycheezus）

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