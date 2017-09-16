MLB》9下無緣複製奇蹟！ 印地安人中止22連勝

印地安人不敵皇家中止22連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨在延長賽擊出再見安延續22連勝的印地安人，今於主場續戰皇家，拉米瑞茲（Jose Ramirez）擊出超前兩分砲，但皇家後來居上連3局拿分要回領先，印地安人最終以3：4輸給皇家，22連勝驚奇之旅畫下句點，已是大聯盟史上最長純連勝紀錄。

皇家今推球隊勝投王瓦格斯（Jason Vargas）掛帥先發，開賽就被林多（Francisco Lindor）掃出二壘打，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）犧牲打助印地安人先馳得點，攻守交換後皇家開轟扳平。3局下瓦格斯再遇亂流，率先搶下2出局後被近況火燙的拉米瑞茲擊出超前兩分砲，印地安人取得3：1領先。

前3局只丟1分的印地安人先發鮑爾（Trevor Bauer），比賽中段接連遭遇麻煩，4局上被摩斯（Brandon Moss）擊出陽春砲，單場第二度挨轟，5局上單局挨3安，被哈斯默（Eric Hosmer）敲安追平比數。6局上鮑爾在1出局後又被敲安，用球數近百退場休息。皇家趁對方換投連掃2安，肯恩（Lorenzo Cain）關鍵安打送回超前分，皇家4：3領先。

拉米瑞茲扛超前兩分砲。（美聯社）

皇家連3局得分要回領先。（美聯社）

7局下印地安人攻勢再起，靠對方保送及捕逸於1出局攻佔一二壘，無奈傑克森（Austin Jackson）擊出雙殺打自斷攻勢，印地安人無攻而返仍以1分落後。8局下印地安人從三棒開始打起，僅山塔納（Carlos Santana）獲保送上壘仍未拿分。

9局下印地安人最後進攻，皇家換上邁納（Mike Minor）關門，率先登場的迪亞茲（Yandy Diaz）德州安打上壘，邁納隨後回穩連飆3K，昨於9局下擊出追平安的林多揮空遭到三振，成為本場比賽最後一個出局數，印地安人22連勝狂潮正式畫下句點，無緣挑戰1916年紐約巨人含和局的26連勝。

皇家打線此役棒棒開花，先發9人僅9棒捕手布泰拉（Drew Butera）未敲安，全隊合掃11安含2發陽春砲，串聯火力屢屢拿分，球隊勝投王瓦格斯先發5局失3分，與三位牛棚聯手強力把關，皇家投打俱佳在客場奪勝，中止印地安人22連勝狂潮，皇家瓦格斯摘下本季個人第16勝並列美聯勝投王。

皇家邁納9下連飆3K關門。（美聯社）

林多成為最後一個出局數。（美聯社）

林多無緣連兩天當英雄，印地安人連勝紀錄停在22場。（美聯社）