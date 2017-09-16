MLB》渥斯傻眼謎之守備 道奇三響砲完封國民

國民外野渥斯今日上演謎之守備。（資料照，美聯社）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕率先成為本季首支晉級季後賽隊伍的華盛頓國民，今日主場迎戰洛杉磯道奇，外野大將渥斯（Jayson Werth）在處理道奇伊席爾（Andre Ethier）擊出的右外野高飛球，卻發生守備瑕疵，球直接掠過渥斯的頭頂落地形成安打，終場道奇靠著第2局吃下5分大局，7：0完封擊敗國民。

2局下，道奇伊席爾瞄準第一球就出手，擊出右外野高飛球，渥斯看起來老神在在，老早站穩到位準備穩穩接殺，沒想到球卻直接越過渥斯頭頂，在全壘打牆邊落地，還彈上觀眾席形成二壘安打，送回道奇第三分，連美國主播在播報時都忍不住大喊：「這什麼世界呀。」

國民外野手渥斯謎之守備影片

國民對倒楣的先發投手傑克森（Edwin Jackson）今天實在不走運，1局下就先被轟出陽春砲失分，2局下又遭遇亂流，甫開局就被首位打者普伊格（Yasiel Puig）敲出陽春砲，接下來又因為渥斯的守備瑕疵再掉一分，席格（Corey Seager）又轟出三分砲補刀，最終道奇靠著單場三響砲7：0擊潰國民。

國民先發傑克森投只投2.1局，就被敲9安包含3發全壘打失7分拿下敗投，道奇先發伍德（Alex Wood）主投6局僅被敲3安1分未失還飆出8次三振，優質好投奪下個人第五勝。