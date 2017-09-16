MLB》非法偷暗號查證屬實 紅襪、洋基挨罰協助賑災

大聯盟主席曼佛瑞宣布罰款處分。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪與世仇洋基互控非法偷暗號的事件正式落幕，大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）今發表聲明宣布調查結果，對兩隊分別祭出罰款處分，款項將用來賑災協助加州居民整理家園。

洋基日前向大聯盟提出申訴，提供證據影片指控紅襪在比賽中，非法使用電子設備偷取暗號，由場邊工作人員蒐集情報，再透過智慧型手錶與休息室溝通，經聯盟官方查證屬實，將對紅襪祭出罰款處分，詳細金額尚未定案，但款項確定會用來賑災，協助日前受颶風侵襲的加州災民。

大聯盟主席曼佛瑞在聲明中列出三大重點，針對紅襪違規事件的調查加以說明，第一，紅襪此次違規事件，球隊老闆和管理高層皆不知情；第二，紅襪在洋基申訴後迅速配合調查，並保證絕不再犯此類規定；第三，小熊有情蒐團隊專門研究暗號、但這並未不違法，紅襪此役挨罰是因為他們非法使用電子設備。

大聯盟主席曼佛瑞隨後強調，30支大聯盟球隊都已接獲通知，日後若再發生類似違規情形，一定從嚴懲處絕不寬待，強調球隊可能因此失去選秀權。而針對紅襪反控洋基利用轉播單位偷暗號的事件，曼佛瑞表示洋基也很配合調查，但大聯盟官方無法掌握足夠證據，因而結束調查。

曼佛瑞隨後補充，僅管洋基利用轉播單位偷暗號的指控未被證實，但大聯盟官方在調查過程中發現，洋基曾在日前非法使用休息室的電話作為溝通管道，因此也必須支付罰款，金額會低於紅襪罰款，兩筆款項都將用於賑災協助加州風災受災戶。

洋基與紅襪互控對方非法偷暗號，雙雙挨罰協助賑災。（資料照，法新社）