MLB》確定無緣季後賽 大都會考慮讓雷神實戰練投

雷神可能在季末實戰登板。（取自MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕大都會先發「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）本季因傷長期缺陣，近日復健進度大有進展，已恢復牛棚練投，總教練柯林斯（Terry Collins）透露雷神有可能在本季重返輪值，但角色定位將視情況調整。

今年春訓表現搶眼、被視為賽揚熱門的雷神，開季不到一個月就因右側闊背肌拉傷高掛免戰牌，至今已超過四個月未在大聯盟投球。經過漫長復健治療，雷神昨重拾手套進牛棚練投，總教練柯林斯今賽前透露，雷神離本季回歸已越來越近。

「我們會看看他丟完牛棚的隔天感覺如何，我確定他今天還會做一些傳接球，明天看他狀況到哪再決定下一步，可能會再丟一次牛棚，或是試著讓他丟比賽了。」總教練柯林斯說，大都會目前戰績63勝84敗，在分區排名倒數第二，不論分區或國聯外卡都已淘汰，本季確定無緣季後賽。

雷神本季僅先發5場獲1勝2敗，累積防禦率3.29，由於明年仍會是先發輪值的重要大將，大都會目前對他的復健進度控管相當謹慎，對於可能會讓雷神實戰回歸的安排，總教練柯林斯強調不會讓他投太多球，目的只是要確定雷神復原狀況，雷神本人也確切知道自己一切OK。

至於讓雷神從牛棚出發的可能性，總教練柯林斯則語帶保留，僅透露球團會考慮如何在剩下的例行賽中，做出對雷神最好的安排，強調重點在於確定雷神健康無虞、有能力重返投手丘，「我們會看看他比較適合的位子，球團人員會開會討論，擬訂好比賽計畫。」總教練柯林斯說。

大都會本季傷情慘重，確定無緣季後賽。（資料照，法新社）