LOL》打出好表現被看見 英皇集團買下RG 2018春季賽經營權

在銳思娛樂提出經營權轉移申請後，LMS聯賽委員會已經確認完成英皇電競動力的營業證明並通過審核，確定RG經營團隊正式易主。（資料照，記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》戰隊Raise Gaming自2017夏季賽透過升降賽登上LMS殿堂後，打破過往ECS戰隊只是上來「陪打」的疲軟實力，RG展現高度競爭力，季後賽惜敗ahq以夏季賽第三名坐收，才第一年就有如此成績，也讓RG的未來性被香港鼎鼎有名的英皇集團看見，LMS昨（15）日正式公布，RG原所屬的銳思娛樂有限公司已提出經營權轉移申請，將2018 LMS春季賽出賽資格與經營權全數轉移給香港英皇娛樂集團旗下的英皇電競動力有限公司。

RG自2016年成軍，由前Taipei Berserkers部分成員組成，成軍時的目標及後勤團隊已規劃明確，就是要進軍LMS，經過兩季的磨練，於2017年夏季升降賽成功擊敗Team Yetti取得夏季賽席次，進入LMS後的首輪賽事更是幾乎打出全勝表現，讓LMS前段班強隊驚艷，最後以季賽第三名坐收。

在銳思娛樂提出經營權轉移申請後，LMS聯賽委員會已經確認完成英皇電競動力的營業證明並通過審核，確定RG經營團隊正式易主。

英皇集團成立於1942年，是一間香港著名的跨領域集團，旗下共有五間上市公司，包括從事地產業的英皇集團（國際）有限公司、英皇鐘錶珠寶有限公司、英皇娛樂酒店有限公司、英皇證券集團有限公司及英皇文化產業集團有限公司。

這次買下RG經營權的英皇娛樂集團是英皇集團旗下演藝娛樂公司，主要業務包括香港本地及海外唱片製作及發行、音樂出版、藝人管理及演唱會製作，旗下知名藝人眾多，包括：容祖兒、Twins、謝霆鋒、古巨基、杜汶澤、黃秋生等人。這次的收購也等於是讓RG「增資」，是否有可能在休賽期會出現任何補強，也值得期待。