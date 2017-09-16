2017 台北世大運

六都電競爭霸戰》六都代表隊決戰台北 賴清德將親自頒獎

2017/09/16 11:59

六都代表隊將於16日、17日於台北國立臺灣科學教育館 7F 西側特展區展開最終決戰。（上報提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕延續PTT鄉民盃，今年擴大舉辦的《英雄聯盟》六都電競爭霸戰，經歷六週激烈對抗，誕生的六都代表隊將於16日、17日於台北國立臺灣科學教育館 7F 西側特展區展開最終決戰，決定誰才是真正的六都第一並獲得百萬獎金。本屆首創賽前由各市政府率領代表隊進場，展現各都拚台灣第一的決心，17日最終冠軍也將由行政院長賴清德親臨頒獎，表達對電競產業的支持。

總決賽將分為兩天進行，分為A、B兩組的六都代表隊，首日賽事每組中的三支隊伍將會進行單循環交手，奪下該組內最高勝場數的隊伍將會晉級到第二天的冠亞賽，若勝場數相同則比較獲勝遊戲時間；次日的總冠軍戰將由A、B兩組勝隊進行五戰三勝賽制。

現場更有台北華國大飯店所提供的1000份電競熱狗堡，以及知名飲料大廠泰山所提供的飲料，若觀賽民眾具有 PTT鄉民身份，經過現場認證就能再額外獲得雞排和珍珠奶茶一份。

以下為六都代表隊選手介紹：

高雄隊

高雄代表隊。（上報提供）

台北隊

台北代表隊。（上報提供）

台南隊

台南代表隊。（上報提供）

桃園隊

桃園代表隊。（上報提供）

台中隊

台中代表隊。（上報提供）

新北隊

新北代表隊。（上報提供）

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