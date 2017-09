MLB》恐怖巧合！ 兩度22連勝都斷在他手中

鮑爾的棒球生涯兩度中斷球隊22連勝。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕印地安人今以3:4輸給皇家,中斷大聯盟史上第2長的22連勝。巧合的是,敗戰投手鮑爾(Trevor Bauer)過去大學時期也曾中斷球隊的22連勝,讓美國球迷笑說,「歷史會說話。」

鮑爾賽前近況奇佳無比,近9場先發僅1場未能投出優質先發,防禦率2.26。然而,今天對上皇家僅先發5.1局,被敲9支安打,包括2發全壘打,失掉4分,苦吞相隔2個月的敗投。

這不是鮑爾第一次中斷球隊22連勝,他在2010年加州大學洛杉磯分校(UCLA)對上史丹佛大學時,也輸掉那場比賽斷送球隊22連勝,賽後他也自嘲,「下次要挑戰23連勝,你得要考慮換其他人來先發。」

相關推特:

Trevor Bauer took the loss, snapping Cleveland's 22-game win streak



His loss for UCLA vs Stanford in 2010 also snapped a 22-game win streak pic.twitter.com/Ay0hLzQ79j