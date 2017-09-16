MLB》恐怖巧合！ 兩度22連勝都斷在他手中

鮑爾的棒球生涯兩度中斷球隊22連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今以3：4輸給皇家，中斷大聯盟史上第2長的22連勝。巧合的是，敗戰投手鮑爾（Trevor Bauer）過去大學時期也曾中斷球隊的22連勝，讓美國球迷笑說，「歷史會說話。」

鮑爾賽前近況奇佳無比，近9場先發僅1場未能投出優質先發，防禦率2.26。然而，今天對上皇家僅先發5.1局，被敲9支安打，包括2發全壘打，失掉4分，苦吞相隔2個月的敗投。

這不是鮑爾第一次中斷球隊22連勝，他在2010年加州大學洛杉磯分校（UCLA）對上史丹佛大學時，也輸掉那場比賽斷送球隊22連勝，賽後他也自嘲，「下次要挑戰23連勝，你得要考慮換其他人來先發。」

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