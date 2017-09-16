MLB》就是看你菜！ 曾仁和疑遭偷暗號（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手曾仁和昨生涯初登板表現不理想，僅先發3局就掉5分。然而，有美國專欄作家發現大都會疑似在二壘偷暗號，隨後曾仁和就被擊出適時安打而失掉分數。

昨對大都會的2局上半，羅沙里歐（Amed Rosario）開局敲安又盜上二壘，曾仁和穩下來飆出2次三振，眼看要安全下庄，卻被雷耶斯（Jose Reyes）抓到一顆速球，擊成滾地安打，跑者順利從二壘跑回本壘。

對決過程中，轉播鏡頭照到打者雷耶斯盯向二壘，而二壘上的羅沙里歐則不尋常地摸了一下臉部、拉一下褲子，然後再摸眼睛。下一球，雷耶斯就抓到曾仁和的速球擊出安打。

小熊隊專欄作家泰勒（Brett Taylor）在推特上寫道，「有人覺得羅沙里歐在打暗號給雷耶斯嗎？雖然曾仁和狀況不好，但是羅沙里歐、雷耶斯的動作看起來很微妙。」

曾仁和與菜鳥捕手戴維斯皆是大聯盟生涯初先發，賽後曾仁和也透露，捕手比他還要緊張，過去在小聯盟搭配都會逐局討論表現，但昨晚兩人都安靜不說話。如果大都會發現這點，確實不排除偷暗號的可能。

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