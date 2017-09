MLB》就是看你菜！ 曾仁和疑遭偷暗號（影音）

〔體育中心/綜合報導〕台灣投手曾仁和昨生涯初登板表現不理想,僅先發3局就掉5分。然而,有美國專欄作家發現大都會疑似在二壘偷暗號,隨後曾仁和就被擊出適時安打而失掉分數。

昨對大都會的2局上半,羅沙里歐(Amed Rosario)開局敲安又盜上二壘,曾仁和穩下來飆出2次三振,眼看要安全下庄,卻被雷耶斯(Jose Reyes)抓到一顆速球,擊成滾地安打,跑者順利從二壘跑回本壘。

對決過程中,轉播鏡頭照到打者雷耶斯盯向二壘,而二壘上的羅沙里歐則不尋常地摸了一下臉部、拉一下褲子,然後再摸眼睛。下一球,雷耶斯就抓到曾仁和的速球擊出安打。

小熊隊專欄作家泰勒(Brett Taylor)在推特上寫道,「有人覺得羅沙里歐在打暗號給雷耶斯嗎?雖然曾仁和狀況不好,但是羅沙里歐、雷耶斯的動作看起來很微妙。」

曾仁和與菜鳥捕手戴維斯皆是大聯盟生涯初先發,賽後曾仁和也透露,捕手比他還要緊張,過去在小聯盟搭配都會逐局討論表現,但昨晚兩人都安靜不說話。如果大都會發現這點,確實不排除偷暗號的可能。

相關推特:

Anyone else think it looked like Rosario was signaling to Reyes before that rocket single?