中職Live》大王單場雙安2打點 桃猿領先兄弟

|
球隊
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
桃猿
|
1
|1
|1
|3
|5
|0
|
兄弟
|0
|0
|
0
|
0
|
0
第三局
2人出局後，林智平擊出二壘安打，王柏融補上一支落點巧妙的游擊方向落地安打，助桃猿打回第3分。
第二局
銳力無法發揮左投剋左打的特性，首局被左打的藍寅倫、王柏融敲安後，該局再被左打的朱育賢敲出陽春砲，桃猿2：0領先。
第一局
桃猿開路先鋒藍寅倫敲出右外野二壘安打，並靠著隊友的內野滾地球出局推進至三壘，王柏融敲出適時的中外野安打，桃猿先馳得點。
雙方先發打序
|
桃猿
|
棒次
|
兄弟
|
藍寅倫 RF
|
1
|
王威程 2B
|
林智平 3B
|
2
|
吳東融 SS
|
王柏融 CF
|
3
|
周思齊 LF
|
林泓育 DH
|
4
|
詹子賢 RF
|
朱育賢 1B
|
5
|
張志豪 CF
|
郭嚴文 2B
|
6
|
陳子豪 DH
|
鍾承祐 LF
|
7
|
許基宏 1B
|
郭永維 SS
|
8
|
黃鈞聲 C
|
嚴宏鈞 C
|
9
|
王勝偉 3B
|
道恩斯
|
先發投手
|
銳力