中職Live》大王單場雙安2打點 桃猿領先兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 1 1 1 3 5 0 兄弟 0 0 0 0 0

第三局

2人出局後，林智平擊出二壘安打，王柏融補上一支落點巧妙的游擊方向落地安打，助桃猿打回第3分。

第二局

銳力無法發揮左投剋左打的特性，首局被左打的藍寅倫、王柏融敲安後，該局再被左打的朱育賢敲出陽春砲，桃猿2：0領先。

第一局

桃猿開路先鋒藍寅倫敲出右外野二壘安打，並靠著隊友的內野滾地球出局推進至三壘，王柏融敲出適時的中外野安打，桃猿先馳得點。

雙方先發打序