2017 台北世大運

中職Live》大王單場雙安2打點 桃猿領先兄弟

2017/09/16 17:42

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

桃猿

1

 1 1 3 5 0

兄弟

 0 0

0

0

0

第三局

2人出局後，林智平擊出二壘安打，王柏融補上一支落點巧妙的游擊方向落地安打，助桃猿打回第3分。

第二局

銳力無法發揮左投剋左打的特性，首局被左打的藍寅倫、王柏融敲安後，該局再被左打的朱育賢敲出陽春砲，桃猿2：0領先。

第一局

桃猿開路先鋒藍寅倫敲出右外野二壘安打，並靠著隊友的內野滾地球出局推進至三壘，王柏融敲出適時的中外野安打，桃猿先馳得點。

雙方先發打序

桃猿

棒次

兄弟

藍寅倫  RF

1

王威程 2B

林智平  3B

2

吳東融 SS

王柏融  CF

3

周思齊 LF

林泓育  DH

4

詹子賢 RF

朱育賢  1B

5

張志豪 CF

郭嚴文  2B

6

陳子豪 DH

鍾承祐  LF

7

許基宏 1B

郭永維  SS

8

黃鈞聲 C

嚴宏鈞  C

9

王勝偉 3B

道恩斯

先發投手

銳力

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