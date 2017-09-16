觀護盃》鈦鼎科技開胡！陣中UBA「雙槍」陳昱瑞、潘向挺收穫頗豐

潘向挺（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕以UBA大專男籃球員為主的鈦鼎科技，今日在2017年花蓮觀護盃國際籃球邀請賽，以76：73逆轉打敗美國SMAA代表隊，明日將與洛杉磯海灣隊爭取本屆第5；陣中國立體大「雙槍」陳昱瑞、潘向挺今年都將升上大四，期盼能藉由此次所累積的經驗，在最後一年UBA攜手譜出一段最好回憶。

此次觀護盃有璞園、台啤、台銀與金酒4支SBL球隊前來參戰，而鈦鼎預賽與台啤、台銀同分B組，也讓陳昱瑞、潘向挺有機會提前碰上更高強度的隊伍，對兩人而言此行收穫頗豐。

潘向挺透露，昨天對台啤之戰，讓他收穫最豐富，徹底感受到國內最高籃壇的投籃真的很有水準。而潘向挺畢業於能仁家商，也一同嚐過HBL高中聯賽二連霸滋味；而轉眼間，大學都已升上大四，他表示，這回跟著鈦鼎四處比賽後，讓他明白在場上應該要多開口，透過良好溝通與隊友建立默契，且他過去在場上情緒起伏較大，心態得更沈穩才能帶領國體大在新學年UBA打出佳績。

潘向挺今日在場多次摔倒在地，展現十足拚勁，但他罰球卻十分不穩定，原來他在高中、大學都曾在場上出現「麵包」，導致至今站上罰球線總有陰影，未來會繼續苦練，希望能擺脫罰球魔咒。

陳昱瑞此戰表現同樣十分亮眼，並在33.5秒兩罰俱中，替鈦鼎搶下首勝，他表示，從先前在大鼎夏季聯賽與觀護盃，他真的明白SBL學長的強度真的比UBA強，自己無論是球技、身體對抗性及經驗都有收穫，希望能將這陣子所學到的東西，帶回國體大與隊友們分享。

陳昱瑞（記者林岳甫攝）

潘向挺（記者林岳甫攝）

潘向挺（記者林岳甫攝）

陳昱瑞（記者林岳甫攝）

陳昱瑞（記者林岳甫攝）

陳昱瑞（記者林岳甫攝）

潘向挺（記者林岳甫攝）

陳昱瑞（記者林岳甫攝）

潘向挺（記者林岳甫攝）