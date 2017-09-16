2017 台北世大運

中職》旅美道奇、悍將到齊！ 陳金鋒率郭泓志、胡金龍和球迷相見歡

2017/09/16 16:54

胡金龍、郭泓志、陳金鋒穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕本週末富邦悍將舉辦本季最後一場主題活動「Surprise Night」，副領隊陳金鋒到場共襄盛舉，陳金鋒和陣中兩位球星郭泓志、胡金龍都曾效力美職洛杉磯道奇，3人正式在悍將隊「到齊」，賽前也穿道奇球衣和球迷相見歡。

許久未穿道奇隊球衣，胡金龍笑說：「很久沒穿了，回憶一下過去。」胡金龍說，穿著道奇隊球衣，想到以前和前輩郭泓志共同打拚，如今又同隊，感謝道奇球團和富邦悍將，也希望今年富邦和道奇一樣都能打進季後賽。

郭泓志則說，返台之後比賽上沒有太大差別，他也笑說，以前是他照顧胡金龍，「現在他比我早進球隊，換他照顧我。」

胡金龍、郭泓志、陳金鋒穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

胡金龍、郭泓志、陳金鋒穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

胡金龍、郭泓志穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

胡金龍、郭泓志穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

胡金龍、郭泓志穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

胡金龍、郭泓志穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

郭泓志穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

胡金龍、郭泓志穿道奇球衣與球迷見面歡。（記者廖振輝攝）

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