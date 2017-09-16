圖輯》六都電競代表隊登場、美麗主持人小熊現身

台中冠軍隊「菜皮一定行」。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》總決賽今（16）日於國立臺灣科學教育館 7F 西側特展區盛大舉行，賽前由各市政府代表率領代表隊進場，展現各都拚台灣第一的決心，更有嘻哈歌手JVx蛋頭x馬克Xeric的組成，嗨翻全場，更不可忽略場上最帥氣及最美麗的主持人組成湯米及小熊展現優異的主持功力及逗趣的中場工商抽獎活動。

嘻哈歌手JVx蛋頭x馬克x Eric賽前先嗨翻全場。（記者陳耀宗攝）

現場主持人小熊及湯米。（記者陳耀宗攝）

六都縣市代表貴賓一同開場。（記者陳耀宗攝）

高雄冠軍隊「高雄南霸天」。（記者陳耀宗攝）

台南冠軍隊「台南南波丸」。（記者陳耀宗攝）

桃園冠軍隊「桃園得第一」。（記者陳耀宗攝）

新北冠軍隊「ahq Fighter」。（記者陳耀宗攝）

台北冠軍隊「可愛即是正義」。（記者陳耀宗攝）

六都冠軍隊一起合影。（記者陳耀宗攝）

冠軍獎盃現身。（記者陳耀宗攝）

現場觀眾眾多，把所有位置都坐滿了。（記者陳耀宗攝）

高雄冠軍隊打野選手「DINTER」。（記者陳耀宗攝）

現場更有台北華國大飯店所提供的1000份電競熱狗堡，引起許多現場民眾排隊領取。（記者陳耀宗攝）

小熊及湯米在中場休息的工商時間逗趣演出。（記者陳耀宗攝）

現場轉播團隊還大秀AR技術，將兩方選角英雄呈現在轉播螢幕上。（記者陳耀宗攝）