日職》軟銀創洋聯最速封王 隊史第20次奪聯盟優勝（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕軟銀今天靠柳田悠岐的逆轉兩分砲，加上戴斯潘（Alfredo Despaigne）的陽春砲，終場以7：3擊敗西武，自2015年後再次奪得太平洋聯盟冠軍，也是太平洋聯盟史上最快封王的隊伍。

該場比賽，西武山川穂高在2局下敲陽春砲先馳得點，4局上軟銀靠柳田悠岐兩分砲逆轉，5局上一輪猛攻添得4分，7局上戴斯潘敲陽春砲，西武雖在9局下攻2分，但為時已晚，軟銀奪得勝力，拿下太平洋聯盟冠軍。這也是工藤公康自去年接手軟銀後，首次奪得洋聯優勝。

東浜巨6局失1分飆9K奪本季第16勝，西武先發野上亮磨4.1局失6分吞本季第10敗。軟銀此戰封王後，包含前身南海鷹、大榮鷹等球隊，這是軟銀拿到的第20次拿下聯盟冠軍，包含18次太平洋聯盟冠軍。

軟銀在2015年9月17日寫下洋聯最快封王的紀錄，如今16日封王，又再刷新紀錄。去年軟銀一度領先日本火腿有11.5場勝差，最後卻遭火腿奪得太平洋聯盟優勝，季後賽也不敵火腿，無緣「日本一」，

等洋聯季後賽首輪3勝2敗的球隊勝出後，軟銀將在10月18日於主場展開6戰4勝制的季後賽第二輪爭取「日本一」資格，屆時軟銀握有1勝的優勢。

軟銀封王。（圖片取自軟銀官方推特）