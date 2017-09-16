六都爭霸戰》「高雄南霸天」無人能敵 二連勝晉級總冠軍戰

A組最終由「高雄南霸天」以兩勝晉級明日總冠軍戰。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》今（16）日於台北展開總決賽，A組首先上場的「高雄南霸天」率先擊敗由HKA二隊部分成員組成的台中冠軍隊「菜皮一定行」及台北冠軍隊「可愛即是正義」，率先以兩連勝確定晉級總冠軍戰。

至於稍晚的第三場比賽，失去晉級資格的「菜皮一定行」及「可愛即是正義」放開來打，再度放出「翱瑞龍獸」給後者選，雙方不斷打架較勁，最終還是由「菜皮一定行」勝出。

首場比賽由「高雄南霸天」對上「菜皮一定行」，首局由前者先選，選擇科加斯（Mao 0305）、史瓦妮（我是一顆秋天的樹）、卡薩丁（鬥神一葉之秋）、崔絲塔娜（Alimamado）及珍娜（逢甲肥宅最後希望）；「菜皮一定行」選擇藍寶（黑焰x烈火）、古拉格斯（叢林奶油小生）、路西恩（菜菜皮）、法洛士（菁英寶貝dan）與銳空（cola00）。（記者陳耀宗攝）

遊戲前期雙方不斷嘗試GANK，但彼此打野意思都很好，不斷支援防備，也因為「菜皮一定行」選出前期角色，前期三路吃兵數及經濟均領先「高雄南霸天」，路西恩（菜菜皮）更是發揮優異操作，即使不斷被史瓦妮（我是一顆秋天的樹）「照顧」，依然可以一挑二穩撿尾兵。

直到遊戲中期，雙方在預示者前強碰，「菜皮一定行」想要強行吃下預示者，「高雄南霸天」前來防守，先是神偷到預示者，再把對方的藍寶（黑焰x烈火）及古拉格斯（叢林奶油小生）收下，「高雄南霸天」打出1換3攻勢並拿下上外塔及小龍。

24分鐘，雙方在紅方野區開戰，珍娜（逢甲肥宅最後希望）雖然被包夾陣亡，但科加斯（Mao 0305）也吃下古拉格斯並靠著「破裂」成功控住對方成員讓隊友收頭，隨即拿下中二塔，隨著遊戲進行中期，「高雄南霸天」後期角逐漸成形，26分鐘先收下法洛士及古拉格斯後穩穩吃下巴龍，再藉著巴龍BUFF優勢收下所有外塔，最終靠著科加斯「肉盾」撐場打出0換3攻勢，順利於30分鐘拿下首勝。

第二場由「高雄南霸天」對上「可愛即是正義」，前者先選茂凱（Mao 0305）、嘉文四世（我是一顆秋天的樹）、庫奇（鬥神一葉之秋）、寇格魔（Alimamado）與露露（逢甲肥宅最後希望）；「可愛即是正義」選擇賈克斯（Miss特）、雷克薩（LHH_NaiG）、希格斯（VL_SeNBon）、崔絲塔娜（Chtholly）與珍娜（師大西門夜說）。（記者陳耀宗攝）

開局2分鐘，雷克薩（LHH_NaiG）就在河道被對方抓到位置，由庫奇（鬥神一葉之秋）取得首殺，4分鐘「可愛即是正義」策動一波下路三夾二GANK被識破，而上路雙方單挑竟然由茂凱（Mao 0305）收下賈克斯（Miss特），也凸顯雙方操作差距。

12分鐘「高雄南霸天」吃下小龍並拿下中下外塔，經濟領先來到4000，此時已經控制地圖大半視野，16分鐘五人集結上路成功收下希格斯（VL_SeNBon）、崔絲塔娜（Chtholly）並順利拿下上二塔，再透過釋放預示者與不斷轉線拿下所有外塔挺進高地。

22分鐘「高雄南霸天」選擇開吃巴龍成功，再把想偷龍的雷克薩收下，隨即挺進高地拿下水晶兵營，對手毫無招架之力，還沒開戰就被寇格魔（Alimamado）吐到殘血，24分鐘「可愛即是正義」決定反打先抓寇格魔，但被珍娜成功上盾保護，全員慘遭收頭，也讓「高雄南霸天」於25分鐘拿下主堡取勝。

第三場由「菜皮一定行」及「可愛即是正義」對戰，前者選擇嘉文四世（黑焰x烈火）、古拉格斯（叢林奶油小生）、勒布朗（菜菜皮）、凱特琳（菁英寶貝dan）及露露（cola00）；後者選擇雷尼克頓（Miss特）、奈德麗（LHH_NaiG）、翱銳龍獸（VL_SeNBon）、寇格魔（Chtholly）及瑟雷西（師大西門夜說）。（記者陳耀宗攝）

已經失去晉級資格的兩隊絕對放開來打，前者決定放出「翱銳龍獸」給對方選，也讓本場中路成為一大看點，但8分鐘先看下路，寇格魔（Chtholly）及凱特琳（菁英寶貝dan）挑戰誰比較會走A，露露（cola00）趁兩人在單挑時，直接僅塔收下殘血的瑟雷西（師大西門夜說），但自己也被塔殺。

中路的翱銳龍獸（VL_SeNBon）不斷被勒布朗（菜菜皮）逼退，吃兵數落後來到20支，奈德麗（LHH_NaiG）前來GANK但失敗，結果過度趨前的龍獸反被晚到的古拉格斯（叢林奶油小生）一桶灌死，也讓「菜皮一定行」10分鐘就取得5比1擊殺數。

「菜皮一定行」不藏招，直接展現高於對手的實力，不斷靠著多夾少的塔殺及GANK累積人頭數，三座外塔也於12分鐘早早拿到，「可愛即是正義」靠著龍獸星體傷害還是有一定殺傷力，只是隊友不斷被收下也無濟於事；21分鐘「菜皮一定行」挺進高地展開最後一波會戰，先將龍獸收下，隨後打出一波0換4，順利於24分鐘拿下主堡取得首勝。

A組賽事正式結束，最終就由「高雄南霸天」以兩勝晉級明日總冠軍戰，「菜皮一定行」挑戰對方龍獸成功，拿下「可愛即是正義」取得一勝，後者則是0勝2敗墊底。