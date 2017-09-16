中職》方玄宗致勝二壘安 悍將二軍逆轉勝

富邦二軍逆轉勝。（記者黃志源攝）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿和富邦悍將所屬二軍今天進行補賽，悍將靠著方玄宗8局下的逆轉二壘安打，以8：7險勝桃猿，與二軍排名第一的中信兄弟縮小至2場勝差。

悍將二軍2局下靠著張冠廷的陽春砲先馳得點，不過桃猿二軍3局上回敬一波6分大局，悍將在後面苦苦追趕，Lamigo林政億8局上擊出1分打點一壘安打，幫助球隊取得7：4的領先。

悍將在8局下展開絕地大反攻，一舉灌進4分，包括方玄宗的2分打點二壘安打，助隊成功以8：7逆轉擊敗桃猿。

悍將彭世杰後援1局挨3安失1分，收下本季第2勝；桃猿葉文淇後援4局被敲5支安打失5分，另有3次保送和2次三振，吞下二軍本季首敗。

Lamigo二軍打者林政億擊出1分打點一壘安打，Lamigo攻下第7分。 （記者黃志源攝）



富邦二軍打者陽冠威擊出1分打點二壘安打，攻下第6分。（記者黃志源攝）



富邦二軍打者方玄宗（右）在8局下擊出2分打點二壘安打，逆轉擊敗桃猿，Lamigo後援投手葉文淇（左）吞敗投。（記者黃志源攝）



富邦二軍打者方玄宗。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者方玄宗擊2分打點二壘安打，逆轉擊敗Lamigo。（記者黃志源攝）



富邦二軍後援投手彭世杰後援１局拿到勝投。（記者黃志源攝）



Lamigo後援投手葉文淇吞敗投。（記者黃志源攝）

