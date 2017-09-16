世大運》蓋滑冰標準場地 楊合貞盼能成真

滑輪溜冰五金得主楊合貞（中）與楊俊瀚（右）、鄭兆村今天一同出席手錶活動。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世大運滑輪溜冰獎金后楊合貞今天首度出席商業活動，她將領到五支泰格豪雅提供的手錶，她原本就打算將獎金部分捐給台南大灣國小整修操場與重訓室，她希望，最後能夠落實，而並非只是說說而已。

楊合貞結束世大運賽程後，她飛到中國南京參加世錦賽，12日返台，她馬不停蹄回到故鄉台南參加校方公開活動，當時有提出整修場地與增購重訓器材，但情況尷尬，楊合貞說，有錢買器材，卻沒地方可放。

滑輪溜冰在世大運勇奪10金，受到台灣民眾關注，楊合貞表示，她在網路看到網友討論比賽方式，或是有人查到他們下一場台灣比賽在哪裡，要如何前往，她佩服網友力量，也希望這股熱潮能延續下去。

楊合貞透露，最希望的是有一座標準場地可以練習，希望滑冰可以受到重視，而不是時間一過，變成空頭支票。

滑輪溜冰代表隊世大運結束後前往中國，錯過世大運英雄遊行，楊合貞表示，感覺那時應該留下來，看到台灣人走上街頭，感受到一股團結力量，蠻感動的。

今天參加金牌贈錶活動，面對大批媒體，身旁又有兩位田徑男神，楊合貞直呼，比參加比賽還要更緊張，不過能與鄭兆村、楊俊瀚合照，她很開心，「之前就很欣賞他們的訓練態度。」

獲得廠商致贈五支錶，楊合貞表示，一支留給自己，一支要給教練，謝謝他這一路以來他陪伴，其他三支剛好給雙親與姊姊，全家都拿到手錶。

滑輪溜冰獎金后楊合貞。（記者卓佳萍攝）

